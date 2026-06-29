Bresh, Altraonda Festival, Jazz e la festa di Radio Babboleo: i prossimi eventi al porto antico

Genova. Cinque serate da non perdere a Porto Antico Estatespettacolo, la rassegna di musica, spettacolo, teatro e cabaret in programma a Genova fino al 27 agosto.

Sul grande palco di Axpo Arena del Mare protagonista di quattro serate, il 1°, il 3, il 4 e il 5 luglio. sarà Bresh con il progetto Mare Nostrum. Un ritorno alle origini, tra il mare, la città e la sua gente, per un live unico proprio dove tutto è cominciato. Lo spettacolo è un viaggio di circa 30 canzoni ambientato in una Genova onirica e reinventata, vista con gli occhi di un bambino. Il palco si trasforma in un porto mentale e in una nave viva fatta di legno, luce e vento, dove vele in movimento, schermi inclinati e giochi di luce trascinano il pubblico in una dimensione a metà tra sogno e realtà. Lo show e lo stage design sono curati da Blearred. La direzione artistica è di Shune, Dibla e Bresh, alla batteria Andrea Polidori, alle tastiere Michele Bargigia, al basso Luca Ghiazzi, alla chitarra Luca Di Blasi, alle percussioni David Pecchioli. I coristi sono Roberto Tiranti, Jennifer Vargas e Claudia Ginga; ai fiati Chicco Montisano, Giulio Tullio e Matteo Pontegavelli.

Radio Babboleo, la radio che accompagna i liguri dal 1976, festeggia i suoi primi 50 anni giovedì 2 luglio in piazza delle Feste. Sarà un non stop, aperta a tutti a partire dalle 18, con diretta radio live, gli amatissimi Balbontin, Casalino e Ceccon, set – foto video ricordo. La serata si animerà con il DJ set di Radio Babboleo e la performance della violinista elettronica Elsa Martignoni, performer – tra cui trampolieri e giocolieri – le postazioni gioco del Vintage Park con gadget da vincere, la possibilità di incontrare i conduttori della radio, un momento istituzionale e la distribuzione gratuita di focaccia genovese e delle granite Babboleo studiate per l’evento dall’Associazione Gelatieri liguri.

Per la sua 23ª edizione Gezmataz, la storica e più importante rassegna jazz genovese, torna ad unire le proprie forze col progetto internazionale Rawabet, proponendo tre serate di grande musica alla Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova, dal 3 al 5 luglio, tutte a ingresso libero. La prima serata, venerdì 3 luglio, avrà per protagonisti gli Almàssera, trio composto da Nemat Battah, Marialuisa Capurso e Joan Peiró Anzar la cui musica scaturisce dal Mediterraneo come luogo di incontro e sintesi delle rispettive culture, che spaziano dalla Palestina alla Spagna passando per la Puglia e la Corsica; in apertura, il Giacomo Ciardi Trio formatosi tra le aule del conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia. Sabato 4 luglio, dopo le atmosfere brasiliane in cui ci avrà accompagnato il Fabio Lucarotti Quartet, sarà la volta di Nasīj – Whispered Tales, progetto musicale della cantante e suonatrice di oud tunisina Sarra Douik, accompagnata dai portoghesi José Soares al sassofono e Zé Almeida al contrabbasso. Infine, domenica 5 luglio toccherà al gruppo Mezar, composto da quattro musicisti – Chakib Kouidri, Elsa Corgié, Mounir Hachemaoui e Karle Moussavou Pambou – provenienti da Francia e Algeria, con background complementari e diverse radici culturali. Ad aprire la serata, il concerto di Mirna Kassis, cantante nata a Damasco e trasferitasi a Genova dopo lo scoppio della rivoluzione siriana.