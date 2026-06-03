Brazilian Jiu Jitsu, Denis Gogoli e Federico Vergalli sono campioni d’Italia

Jesolo. Grande risultato per il Brazilian Jiu Jitsu genovese ai campionati italiani – Italian Open che si sono svolti al palazzo del turismo di Jesolo, in Veneto.

Denis Gogoli e Federico Vergalli, entrambi tesserati per il Tribe Ju Jitsu Genova, hanno infatti conquistato la medaglia d’oro laureandosi campioni italiani, mentre Gabriele Giacchino è salito sul terzo gradino del podio. Gogoli e Vergalli hanno combattuto nella categoria Adult – 18/29 anni, in un evento che ha radunato ben 1.940 partecipanti di ogni fascia d’età provenienti da tutta Italia, a dimostrazione della grande crescita che il Bjj – arte marziale e sport da combattimento basato su lotta a terra sul controllo e leve articolari – sta vivendo in Italia nell’ultimo periodo.

Incredibile la prestazione di Gogoli, il ventiseienne genovese ha infatti dominato la categoria 64 kg cinture blu vincendo 4 incontri senza subire nemmeno un punto e mettendo a referto ben due sottomissioni, una delle quali in finale ai danni del vicentino Davide Simeoni, a sugello di una giornata semplicemente perfetta. Vergalli, classe 1999, ha invece vinto l’oro nella categoria cinture bianche 76 kg vincendo ben 6 incontri al suo esordio in un campionato italiano.

La giornata di festa del Tribe Genova è stata completata dal bronzo di Gabriele Giacchino nella 85,5 kg. Un medagliere che ha permesso al Tribe Genova di contribuire in modo determinante al piazzamento del network nazionale Tribe Jiu Jitsu Italy che si è laureato campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva con 762 punti davanti alle milanesi Stance (374 punti) e L’accademia – scuola di sport (304 punti).

Soddisfatto il maestro Gregory Falchetti: “Sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi, dietro a queste medaglie ci sono mesi di allenamenti duri, sacrifici, costanza e tanta disciplina. Denis e Federico hanno dimostrato grande maturità e lucidità in gara, mentre il bronzo di Gabriele conferma ancora una volta il valore del lavoro che stiamo portando avanti ogni giorno in accademia. Per noi il risultato sportivo è importante, ma ancora di più lo è la crescita personale dei ragazzi: vedere atleti che migliorano, acquisiscono sicurezza e affrontano sfide così importanti con carattere è la soddisfazione più grande. Essere parte del progetto Tribe Italia e contribuire all’ottavo titolo consecutivo del team nazionale rende tutto ancora più speciale, questo successo è il frutto di una vera squadra, dentro e fuori dal tatami”.

Per la Genova del Brazilian Jiu Jitsu medaglie anche per Andrea Parri nei master 2 (35-29 anni) +100,5 kg e per Chiara Arata negli adolescenti (13-15anni) 73 kg, entrambi tesserati per la Rolling JJ di Uscio.

Da sinistra: Vergalli, Gogoli, Falchetti, Giacchino

Gogoli e Falchetti a Jesolo

L’abbraccio tra Gogoli e il maestro Falchetti dopo la vittoria del titolo italiano a Jesolo