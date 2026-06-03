Commercio, 100 imprese storiche premiate con il marchio Bottega Ligure

Genova. Sono stati consegnati mercoledì mattina nella sala delle grida del palazzo della Borsa gli attestati alle prime 100 imprese della Liguria che hanno ottenuto il marchio “Bottega Ligure“.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, i presidenti delle Camere di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, Luigi Attanasio e Enrico Lupi, e i presidenti di Confcommercio e Confesercenti Liguria, Alessandro Cavo e Marco Benedetti.

Le impese premiate provengono da tutti i settori commerciali, dall’abbigliamento alla ristorazione, dalle farmacie alle agenzie immobiliari, dai bar alle torrefazioni, localizzate dall’entroterra alla costa, e da almeno 30 anni rappresentano un presidio fondamentale del territorio e qualificano l’eccellenza dell’offerta commerciale della Liguria.

Bottega Ligure è il marchio collettivo geografico ideato con la Regione Liguria – Settore Commercio, grazie al Testo Unico in materia di commercio, e gestito dalle Camere di Commercio della regione con Confcommercio e Confesercenti. Si tratta di un sistema di certificazione a marchio di qualità “su misura”, finalizzato alla valorizzazione del commercio storico di vicinato. L’iniziativa mira, inoltre, a creare un bacino di imprese d’eccellenza, potenzialmente candidabili al riconoscimento territoriale di “Bottega storica”, promuovendo il commercio di prossimità e i servizi di qualità locali che rappresentano un elemento distintivo dell’identità economica e sociale ligure.

Il progetto Bottega Ligure è destinato a crescere: il regolamento d’uso del marchio è in fase di integrazione con l’estensione a nuovi settori, tra cui i servizi di ospitalità, stabilimenti balneari e attività legate all’intrattenimento, dalle sale da ballo alle storiche sale cinematografiche e teatrali con non più di tre sale. Un ampliamento strategico che offrirà nuove opportunità alle imprese del commercio liguri e rafforzerà ulteriormente il ruolo della Commissione di valutazione “Bottega Ligure”, composta dal Sistema Camerale ligure e dalle Associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti.

“Un riconoscimento al valore di imprese che da oltre trent’anni rappresentano un punto di riferimento economico e sociale per le nostre comunità – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria continuerà, con iniziative come questa e a sostegno degli investimenti, a valorizzare il commercio di prossimità, preservando l’identità dei nostri territori”

“Si tratta di un risultato sentito, frutto della collaborazione tra istituzioni e associazioni di categoria, con l’obiettivo comune di valorizzare il commercio storico, di prossimità e i correlati servizi d’eccellenza”, ha aggiunto Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, cui ha fatto eco Enrico Lupi, presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona: “Le piccole imprese del commercio che da decenni portano avanti la propria attività sono veri e propri punti di riferimento per territori e comunità, presìdi dal punto di vista sociale. Il marchio è inoltre una garanzia per chi acquista poiché ‘certifica’, agli occhi del consumatore, la professionalità e la maestria di chi nel negozio quotidianamente lavora superando difficoltà, affrontando cambiamenti e, soprattutto, mettendo passione nel proprio mestiere”.

Per Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Liguria, “c‘è un profondo orgoglio nel vedere oggi, tra le prime cento realtà che ricevono questo meritato sigillo, tantissime imprese storiche fedelmente associate a Confcommercio. Queste attività costituiscono la spina dorsale della nostra economia costiera ma soprattutto dei borghi del nostro entroterra, dove la bottega non è solo commercio, ma un baluardo di vitalità e un punto di riferimento insostituibile contro lo spopolamento. È una duplice valenza, economica e umana, che continueremo a difendere con determinazione.

“Sono tante le imprese liguri, associate e no, che possono usufruire di questo riconoscimento – ha concluso Marco Benedetti, presidente Confesercenti Liguria – ed è pertanto importante che a queste prime cento seguano tante adesioni e che Bottega Ligure sia conosciuto anche da cittadini e turisti.