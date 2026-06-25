Bollino rosso a Genova, scatta il piano anti-caldo: spazi climatizzati, piscine e aiuti per gli anziani

Genova. Il caldo continua a stringere in una morsa Europa e Italia, Liguria compresa, e Genova si prepara alle prime due giornate da bollino rosso, massimo livello di allerta per ondata di calore, dopo altrettante giornate da bollino arancione.

Il ministero della Salute ha infatti previsto il bollino rosso nel capoluogo ligure venerdì 27 e sabato 28 giugno e nel pomeriggio di giovedì il Comune ha attivato una serie di misure straordinarie per proteggere soprattutto anziani, persone fragili, bambini e cittadini affetti da patologie croniche.

Nel pomeriggio si è riunito il Centro Operativo Comunale (COC), mentre la Protezione civile ha avviato il monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche e degli indici bioclimatici, con aggiornamenti alla popolazione attraverso pannelli a messaggio variabile, display informativi, social network e comunicati ufficiali.

L’amministrazione invita la cittadinanza a rispettare le ormai note indicazioni sanitarie: limitare gli spostamenti nelle ore più calde della giornata, tra le 11 e le 18, a bere regolarmente acqua, evitare alcolici e bevande ghiacciate e preferire pasti leggeri. Accanto alle raccomandazioni sanitarie, il Comune ha predisposto una rete di cosiddetti “rifugi freschi”: biblioteche, musei, sedi pubbliche, attività commerciali aderenti e altri spazi accessibili dove trovare sollievo durante le ore più calde. Sono stati inoltre mappati punti acqua, aree verdi, oasi urbane e corridoi climatici, consultabili nell’ambito del programma Estate Sicura, il sistema di prevenzione attivato dal Comune per ridurre gli effetti delle temperature estreme sulla popolazione più vulnerabile.

Tra le iniziative immediate, sabato i musei civici saranno aperti gratuitamente agli over 75. Aperte anche diverse biblioteche comunali, ce metteranno a disposizione ambienti climatizzati o ventilati. Tra queste la Berio e la De Amicis nel Municipio Centro Est, la Lercari in Bassa Valbisagno, la Saffi in Media Valbisagno, la Bruschi Sartori nel Medio Ponente e la Benzi nel Ponente. A queste si aggiungono la Biblioteca di Storia dell’Arte e la Biblioteca Museo dell’Attore.

Alcune strutture resteranno invece chiuse al pubblico per ragioni organizzative e di sicurezza: il Museo d’Arte Orientale Chiossone, l’Archivio Storico del Comune, l’Istituto Mazziniano-Museo del Risorgimento e Villa Luxoro.

Uno dei pilastri del programma Estate Sicura è il progetto COLIVINGenova, esteso a tutta la città, che rafforza il monitoraggio degli anziani già seguiti dai servizi sociali attraverso una rete che comprende custodi sociali, servizi di telecompagnia e monitoraggio telefonico, trasporto sociale, assistenza domiciliare e supporto alle persone che vivono sole.

Per le emergenze sociali non sanitarie resta inoltre operativo il servizio di Pronto Intervento Sociale, attivo tutti i giorni della settimana, compresi notturni e festivi, attraverso la Centrale Operativa Comunale.

Tra le novità dell’estate 2026 ci sono anche i soggiorni estivi destinati agli anziani residenti, organizzati con il supporto di Auser Liguria e Auser Genova, mentre sul fronte della mobilità sono previste agevolazioni e gratuità sul trasporto pubblico per gli over 70 in specifiche fasce orarie.

Un altro capitolo importante riguarda l’accesso alle piscine cittadine. Diverse strutture hanno aderito al piano offrendo ingressi gratuiti o a tariffa ridotta durante le giornate di allerta caldo. Gi impianti MySport di Sestri Ponente, Lago Figoi, Rivarolo, Sciorba e Casella prevedono ingressi gratuiti in determinate fasce orarie in presenza di allerta; la piscina di Pontedecimo garantisce accessi gratuiti nelle ore mattutine, mentre le piscine di Pra’ applicano una tariffa agevolata di 5 euro durante le giornate contrassegnate dal bollino rosso. Agevolazioni sono previste anche alla Crocera e alla piscina D’Albertis.

Il piano comunale punta inoltre a contrastare l’isolamento sociale durante i mesi estivi attraverso attività ricreative nei centri sociali municipali, percorsi di alfabetizzazione digitale, campagne informative per la prevenzione delle truffe agli anziani e iniziative di socializzazione nei quartieri. Sono coinvolti anche il Progetto di Comunità del Centro Storico e il Progetto Q-R Code di Certosa Campasso. Infine, diversi esercizi commerciali hanno aderito all’iniziativa “Oasi in città”, mettendo a disposizione spazi freschi dove sostare e ripararsi dal caldo.

Per informazioni e orientamento ai servizi è attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, il numero verde InformAnziani 800 593235. Per emergenze e necessità di assistenza sociale il Comune ricorda inoltre la disponibilità del numero verde 800 595235.

“Il cambiamento climatico ci pone davanti a sfide nuove e sempre più complesse, che richiedono una capacità di risposta tempestiva ma anche una programmazione strutturata e capillare – dichiara l’assessora al Welfare del Comune di Genova, Cristina Lodi -. Con il Piano Estate 2026 vogliamo rafforzare una rete di protezione che non si limita all’emergenza, ma che mette al centro la persona, la sua quotidianità e il suo diritto a vivere la città in sicurezza anche nei mesi più difficili. Il caldo estremo può trasformarsi in un fattore di isolamento e vulnerabilità, soprattutto per gli anziani soli e per chi vive condizioni di fragilità sociale o sanitaria. Per questo abbiamo costruito, insieme ai Municipi, al Terzo Settore e alle associazioni, un sistema diffuso di presidi, luoghi di accoglienza e punti di riferimento che possano offrire sollievo, orientamento e vicinanza. La nostra priorità è fare in modo che nessuno resti solo e che ogni cittadino sappia di poter contare su una comunità presente, attenta e pronta ad intervenire”.

Bollino rosso e ondata di calore, i luoghi freschi aperti alla cittadinanza

Di seguito, nel dettaglio, i luoghi predisposti, gli orari di apertura e le rispettive caratteristiche:

MUNICIPIO I CENTRO EST

Centro per le Famiglie , accesso da Palazzo Tursi in via Garibaldi 9, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì, attività varie, oasi naturale

, accesso da Palazzo Tursi in via Garibaldi 9, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì, attività varie, oasi naturale C.S.2000 , Vico Monachette 4, aperto a luglio: lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati;

, Vico Monachette 4, aperto a luglio: lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati; Gruppo Amici del Lagaccio , Via del Lagaccio 82R e 86R, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 15 alle 19, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati;

, Via del Lagaccio 82R e 86R, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 15 alle 19, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, spazi climatizzati; Sedi Viva di Anziani! , Piazza San Bernardo 30/1, aperto il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Piazza San Bernardo 30/1, aperto il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; Sedi Viva di Anziani! , Via di Sant’Agnese 17r, aperto il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Via di Sant’Agnese 17r, aperto il lunedì dalle 16.30 alle 18.30, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; Biblioteca Berio , Via del Seminario 16, aperto fino al 21/09/2026: da lunedì a sabato dalle 8 alle 19, contatti: 0105576010 – berio@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati;

, Via del Seminario 16, aperto fino al 21/09/2026: da lunedì a sabato dalle 8 alle 19, contatti: 0105576010 – berio@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; Biblioteca De Amicis , Via Magazzini del Cotone 1° Modulo, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 13.30, contatti: 0105579560 – deamicis@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; sabato riservato a bambini e famiglie, solo servizio prestito per lettori 18+; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 la sala lettura è aperta a tutti, dalle 13.30 alle 19 i tavoli della sala lettura centrale sono riservati ai lettori 11-19 anni e loro accompagnatori;

, Via Magazzini del Cotone 1° Modulo, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 13.30, contatti: 0105579560 – deamicis@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; sabato riservato a bambini e famiglie, solo servizio prestito per lettori 18+; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 la sala lettura è aperta a tutti, dalle 13.30 alle 19 i tavoli della sala lettura centrale sono riservati ai lettori 11-19 anni e loro accompagnatori; Palazzo Bianco – Tursi , Via Garibaldi 11, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18);

, Via Garibaldi 11, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18); Palazzo Rosso , Via Garibaldi 18, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18);

, Via Garibaldi 18, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105572193 – museidistradanuova@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Musei di Strada Nuova unico ingresso ore 18); Museo di Sant’Agostino , Piazza Sarzano 35, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105576757 – biglietteriasagostino@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30);

, Piazza Sarzano 35, aperto fino al 30/09/2026: da lunedì a domenica e festivi dalle 10 alle 19, contatti: 0105576757 – biglietteriasagostino@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30); Castello D’Albertis – Museo delle Culture del mondo , Corso Dogali 18, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105578280 – castellodalbertis@solidarietaelavoro.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Castello d’Albertis unico ingresso ore 18 ad eccezione del giovedì ore 21);

, Corso Dogali 18, aperto fino al 30/09/2026: da martedì a domenica e festivi dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105578280 – castellodalbertis@solidarietaelavoro.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Castello d’Albertis unico ingresso ore 18 ad eccezione del giovedì ore 21); A.S.D. Culturale Amici della Riunda, Via Paolo della Cella 47R, aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 12, Associazione, Possibile chiusura settimana di Ferragosto; spazi climatizzati.

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

Centro Sociale Martinetti c/o Centro Civico Buranello , Via Buranello 1, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser;

, Via Buranello 1, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser; Sedi Viva di Anziani!, Via Caveri 19r-21r, aperto il venerdì dalle 9.30 alle 12, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani.

MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO

Villa Imperiale , Via San Fruttuoso 72/2, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, no condizionamento;

, Via San Fruttuoso 72/2, aperto da giugno a settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, no condizionamento; Biblioteca Lercari, Via San Fruttuoso 74, aperto fino al 25/09/2026: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18, contatti: 0105579880 – lercari@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati.

MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

Sedi Viva di Anziani! , Via Sertoli 11A-11B, aperto il martedì dalle 16 alle 19, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Via Sertoli 11A-11B, aperto il martedì dalle 16 alle 19, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; Biblioteca Campanella , Via Struppa 214/a, aperto il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, contatti: 0105578250 – biblcampanella@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati;

, Via Struppa 214/a, aperto il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, contatti: 0105578250 – biblcampanella@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati; Biblioteca Saffi, Via Molassana 74E r, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, contatti: 0105574434 – biblsaffi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati compreso contiguo Auditorium.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Certosa , Via Bercilli 8, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser;

, Via Bercilli 8, chiuso, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser; Pontedecimo , Via Bonaventura angolo con Via Beata Chiara, aperto a luglio e agosto: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Via Bonaventura angolo con Via Beata Chiara, aperto a luglio e agosto: da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Biblioteca Cervetto , Via Germano Jori 60, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18, contatti: 0105577730 – cervetto@comune.genova.it, biblioteca comunale;

, Via Germano Jori 60, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 9 alle 18, contatti: 0105577730 – cervetto@comune.genova.it, biblioteca comunale; Sedi Viva di Anziani! , Via Felice Maritano 102 (“Casetta ambientale”), aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani;

, Via Felice Maritano 102 (“Casetta ambientale”), aperto il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12, contatti: 0108987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani; MUCE – Museo Certosa di Genova, Oasi del Chiostro, aperto dal 1° giugno al 31 agosto: mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; giovedì dalle 9 alle 12; domenica dalle 10 alle 13, contatti: 0105579081 – muce@solidarietaelavoro.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30).

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

Sestri Costa , Via Santa Maria della Costa 39, aperto a giugno e settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30; chiuso a luglio e agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Via Santa Maria della Costa 39, aperto a giugno e settembre: da lunedì a domenica dalle 14.30 alle 18.30; chiuso a luglio e agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Sestri La Mimosa , Salita Campasso San Nicola 12, aperto da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati;

, Salita Campasso San Nicola 12, aperto da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 18.30, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati; Centro Sociale Cornigliano , Viale Narisano 14, aperto da giugno a settembre: da lunedì a sabato dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati;

, Viale Narisano 14, aperto da giugno a settembre: da lunedì a sabato dalle 15 alle 18, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, giardino, spazi climatizzati; Biblioteca Bruschi – Sartori , Via Bottino 6, aperto fino all’11 settembre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.45; martedì dalle 9 alle 17.45; giovedì dalle 9 alle 18.45, contatti: 0105575590 – biblbruschi@comune.genova.it, biblioteca comunale;

, Via Bottino 6, aperto fino all’11 settembre: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.45; martedì dalle 9 alle 17.45; giovedì dalle 9 alle 18.45, contatti: 0105575590 – biblbruschi@comune.genova.it, biblioteca comunale; Sedi Viva di Anziani!, Via Emanuele Ferro 4, aperto il giovedì dalle 9.30 alle 12, contatti: 010 8987469, spazio messo a disposizione da Comunità di Sant’Egidio, attività di socialità per anziani.

MUNICIPIO VII PONENTE

Voltri La Magnolia , Via Buffa 1, aperto fino al 15 luglio: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Via Buffa 1, aperto fino al 15 luglio: da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.30; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Prà , Piazza Sciesa 27, aperto a luglio: da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento;

, Piazza Sciesa 27, aperto a luglio: da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; chiuso ad agosto, spazio messo a disposizione dal Comune di Genova in gestione ad Auser, attività di socialità per anziani, no condizionamento; Biblioteca Benzi , Piazza Odicini 10, aperto fino al 18 settembre: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, contatti: 0105578896 – biblbenzi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati (il sistema di climatizzazione dell’open space è attualmente parzialmente operativo, il pieno ripristino è previsto entro la fine di giugno);

, Piazza Odicini 10, aperto fino al 18 settembre: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 18; martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, contatti: 0105578896 – biblbenzi@comune.genova.it, biblioteca comunale, spazi climatizzati (il sistema di climatizzazione dell’open space è attualmente parzialmente operativo, il pieno ripristino è previsto entro la fine di giugno); Misericordia Ponente Soccorso , Via Martiri del Turchino 46, aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18; chiuso il 15 agosto e festivi, Associazione, spazi climatizzati;

, Via Martiri del Turchino 46, aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18; chiuso il 15 agosto e festivi, Associazione, spazi climatizzati; Museo di Archeologia ligure, Via Ignazio Pallavicini 13 (Villa Durazzo-Pallavicini), aperto da martedì a venerdì riservato scuole dalle 9 alle 11.30, pubblico dalle 11.30 alle 19; sabato e domenica pubblico dalle 11.30 alle 19; chiuso lunedì, contatti: 0105574759 – archligure@comune.genova.it, museo comunale, spazi climatizzati; ingresso gratuito per i residenti nella città metropolitana di Genova tutte le domeniche e nell’ultima fascia oraria prima della chiusura dei musei (Civici Musei ingresso nella fascia oraria 18 alle 18.30).

MUNICIPIO IX LEVANTE