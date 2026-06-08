Board Game Research Meeting, all’Albergo dei poveri un convegno tra gioco e ricerca

Genova. Si apre giovedì 11 giugno il Board Game Research Meeting 2026, appuntamento dedicato alla ricerca, alla progettazione e alle applicazioni culturali, educative, scientifiche e sociali del gioco da tavolo. L’incontro si svolgerà dall’11 al 13 giugno 2026 presso il Dipartimento di scienze politiche e internazionali – DiSPI dell’Università di Genova, in piazzale Emanuele Brignole 3A.

Giunto alla sua terza edizione, il BGRM conferma una significativa crescita rispetto agli anni precedenti. Attorno all’iniziativa si è ormai consolidata una comunità di studiosi, appassionati, professionisti e operatori del settore, oggi in piena espansione. L’edizione 2026 registra la partecipazione di oltre sessanta relatori e un pubblico già iscritto pari a più del doppio dei partecipanti attivi nel programma scientifico, segno di un interesse crescente verso il gioco da tavolo come oggetto di studio, strumento educativo, prodotto culturale e ambiente di sperimentazione interdisciplinare.

I relatori e i partecipanti provengono dal mondo dell’accademia, dell’editoria ludica, del game design, delle istituzioni, della formazione e della divulgazione. Il programma del Meeting riflette questa ricchezza di prospettive, con contributi provenienti da aree disciplinari diverse: scienze umane, scienze sociali, informatica, tecnologia, matematica, pedagogia, storia, design, psicologia, comunicazione e studi culturali.

Il BGRM 2026 si configura così come un punto di confronto, crescita e formazione a carattere interdisciplinare e internazionale, capace di mettere in dialogo ricerca teorica, pratiche progettuali, esperienze educative, produzione editoriale e innovazione culturale.

L’edizione genovese valorizza in modo particolare il ruolo del CeRG – Centro di Ricerca sul Gioco, costituito presso il DiSPI dell’Università di Genova, che promuove attività di ricerca, formazione, divulgazione e terza missione legate al gioco nelle sue molteplici declinazioni: dal game-based learning alla public history, dalla ludoteca di Ateneo ai progetti di inclusione sociale, dalla formazione dei docenti alla progettazione di strumenti ludici per la didattica, la cittadinanza e la partecipazione.

Il Meeting nasce inoltre da una significativa collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Milano – UniMI, rafforzando una rete accademica nazionale dedicata allo studio del gioco da tavolo come medium culturale, dispositivo educativo, ambiente di simulazione e spazio di incontro tra discipline diverse. La collaborazione con l’ITD-CNR – Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche rafforza ulteriormente il carattere scientifico, innovativo e interdisciplinare dell’iniziativa.

Nel corso delle tre giornate saranno presentati contributi dedicati al rapporto tra board game e didattica, storia, società, cultura, design, matematica, logica, informatica, tecnologia, teoria del gioco, ludoterapia, wargame, simulazione, editoria e mercato. Il programma prevede talk in sessioni parallele, momenti di discussione, workshop e demo, favorendo il dialogo tra ricerca accademica, pratiche educative, produzione culturale e mondo professionale del gioco.

Elemento di particolare rilievo dell’edizione 2026 sarà l’assegnazione, durante la seconda giornata del Meeting, del Premio “Storia Ludica Comenio”, riconoscimento internazionale promosso dal CeRG – Centro di Ricerca sul Gioco del DiSPI dell’Università di Genova nell’ambito del Board Game Research Meeting.

Il Premio Comenio è dedicato ai giochi da tavolo ad ambientazione storica che meglio riescono a coniugare divulgazione storica, rigore scientifico, qualità ludica, capacità narrativa e forza immersiva. L’edizione 2026 premierà il miglior board game ad ambientazione storica pubblicato nel 2025 a livello internazionale.

Il riconoscimento ha ricevuto una notevole attenzione da parte di editori ludici sia europei sia nordamericani, confermando il crescente interesse verso il gioco storico non solo come prodotto editoriale e culturale, ma anche come strumento di accesso critico al passato, di educazione alla complessità e di condivisione del patrimonio storico. Attraverso il linguaggio del gioco, infatti, la storia può diventare esperienza partecipata, spazio di interpretazione, occasione di confronto e pratica di apprendimento attivo.

Il BGRM 2026 conferma così Genova e l’Università di Genova come punti di riferimento nel panorama italiano e internazionale degli studi sul gioco, rafforzando il ruolo del DiSPI e del CeRG nella promozione di una cultura ludica scientificamente fondata, aperta al dialogo tra saperi e capace di collegare ricerca, educazione, innovazione e società.