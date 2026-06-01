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Arte

L’artista genovese Blu Bordeaux porta “The Silent Scream” alla Genova Design Week

Una nuova installazione esperienziale ospitata presso lo Studio Architettura URAS in via San Bernardo

Generico maggio 2026

Genova. Dal 3 al 7 giugno 2026, nell’ambito della Genova Design Week, l’artista genovese Blu Bordeaux presenta The Silent Scream – Design dell’Essere, una nuova installazione esperienziale ospitata presso lo Studio Architettura URAS, in via di San Bernardo 21 rosso al piano -1.

Già presente in mostre e progetti espositivi in Italia e all’estero, Blu Bordeaux ha ricevuto negli ultimi anni diversi riconoscimenti per la propria ricerca artistica, tra cui il Premio Ricerca e Innovazione alla Biennale di Genova.

La ricerca di Blu Bordeaux indaga ciò che non trova voce, spazio o possibilità di espressione all’interno dell’esperienza umana.
Attraverso installazioni, opere e dispositivi esperienziali, l’artista osserva le emozioni represse, le verità ignorate, le consapevolezze acquisite ma non agite e il prezzo delle scelte che compiamo per continuare a esistere, appartenere ed essere riconosciuti.

Il suo lavoro non si concentra sulla ferita né sulla guarigione, ma su ciò che accade nel mezzo: quel territorio invisibile in cui sappiamo, sentiamo e comprendiamo, ma continuiamo ugualmente a negoziare parti di noi stessi con il mondo.

Con The Silent Scream, questa ricerca prende forma attraverso un percorso composto da immagini, ricerca fotografica, video, elementi installativi e una struttura esperienziale che invita il visitatore a non limitarsi a osservare, ma ad attraversare l’esperienza.

Più che una mostra tradizionale, il progetto si configura come una soglia: uno spazio che mette in discussione i meccanismi attraverso cui diventiamo leggibili, funzionali e socialmente riconoscibili.

Generico maggio 2026

“Il mio lavoro nasce da meccanismi che ho attraversato prima ancora di osservarli – spiega l’artista -. Mi interessa il costo invisibile dell’adattamento umano: ciò che smettiamo di ascoltare, ciò che impariamo a comprimere e quanto siamo disposti a sacrificare di noi stessi per sopravvivere, appartenere o essere riconosciuti. La società ci chiede continuamente di adattarci. Il pericolo, però, non è nella richiesta. Il pericolo inizia quando scegliamo di sacrificare parti autentiche di noi stessi per proteggere narrazioni che continuiamo a difendere, anche dopo averne riconosciuto i meccanismi. Mi interessa dare forma a ciò che non trova voce o spazio. A ciò che sappiamo, sentiamo e comprendiamo, ma continuiamo a ignorare. Osservo ciò che perdiamo nel processo e le tracce che queste scelte lasciano dentro di noi”

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