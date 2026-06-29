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Sovraccarico

Blackout a Rapallo, gruppi elettrogeni per riportare l’elettricità in alcuni quartieri

La sindaca Ricci ha chiesto un confronto con Enel e la Regione per analizzare le criticità emerse e affrontare le carenze infrastrutturali della rete

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Rapallo. Proseguono le attività del Comune di Rapallo per fronteggiare l’emergenza elettrica che, tra il 28 e il 29 giugno, ha interessato la cittadina e altri comuni del territorio.

Nella notte sono stati posizionati gruppi elettrogeni in via Toti, via Salvo D’Acquisto, via Don Minzoni (parte alta), piazza Molfino e via Don Minzoni (parte bassa), con l’obiettivo di alleggerire il carico sulla rete e favorire il progressivo ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica.

Le operazioni hanno visto il diretto coordinamento del comandante della polizia locale Marco Delpero, del primo commissario Gianfranco Libraro, di due agenti della polizia locale e di una squadra composta da sei volontari della protezione civile comunale, che hanno fornito supporto durante la complessa fase di installazione dei primi quattro generatori.

Per consentire il corretto posizionamento delle apparecchiature si è reso necessario liberare le aree interessate dalla presenza di veicoli in sosta. Nella maggior parte dei casi è stato possibile rintracciare i proprietari delle auto direttamente presso le loro abitazioni; solo in un numero limitato di situazioni si è dovuto ricorrere all’intervento dei carri attrezzi.

I proprietari dei mezzi rimossi potranno ritirare la propria auto senza il pagamento di alcuna sanzione, rivolgendosi all’Autosoccorso De Barbieri, in via Santa Maria del Campo 13, oppure contattando il numero 371-4151949.

Nella mattinata odierna, a partire dalle 8, i tecnici di Enel sono impegnati in un ulteriore intervento in via Puchoz, all’altezza del civico 32, dove si renderà necessaria la chiusura temporanea della strada. Il servizio di viabilità è stato predisposto e coordinato dal primo commissario Libraro.

Questa mattina la sindaca Elisabetta Ricci ha richiesto ufficialmente un confronto con Enel e con la Regione Liguria per analizzare le criticità emerse e affrontare le carenze infrastrutturali della rete elettrica che hanno contribuito al verificarsi dell’emergenza.

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