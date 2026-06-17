Genova. Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di valorizzazione del sistema dei Forti e del Parco delle Mura. Venerdì 19 giugno, in concomitanza con l’Appennino Bike Festival di Begato, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo Bike Hub di Forte Begato, uno spazio dedicato agli sport outdoor, al cicloturismo e alla fruizione sostenibile delle alture genovesi.

Un ulteriore passo avanti nel progetto di recupero e rilancio dell’area, iniziato dal recente progetto di riqualificazione della strada di accesso ai Forti. In occasione dell’inaugurazione saranno presentate le attività che animeranno stabilmente la struttura e il Parco delle Mura. Il Bike Hub sarà aperto sei giorni su sette e offrirà servizi rivolti a cittadini, famiglie, scuole, associazioni sportive e visitatori, tra i quali noleggio di biciclette per adulti e bambini; tour guidati in mountain bike ed e-bike lungo le alture genovesi; escursioni trekking e attività outdoor nella natura; corsi di mountain bike per bambini, ragazzi e adulti; formazione e aggiornamento per istruttori MTB; attività di educazione stradale e meccanica della bicicletta ed eventi sportivi, giornate promozionali e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.

All’interno dell’area sarà inoltre realizzato un mini bike park dedicato all’apprendimento delle tecniche di guida della bicicletta, pensato per avvicinare bambini, ragazzi e principianti alla pratica della mountain bike in un ambiente sicuro e controllato, oltre a supportare le attività formative e i corsi.

Le Scuderie del Forte ospiteranno workshop, corsi di formazione, incontri, attività didattiche, seminari e iniziative dedicate a sport, ambiente, salute, nutrizione e benessere. Gli spazi saranno messi a disposizione di associazioni, professionisti e realtà del territorio interessate a sviluppare progetti coerenti con la vocazione sportiva, ambientale e culturale del complesso. Prosegue inoltre il percorso di apertura e restituzione alla cittadinanza degli spazi presenti lungo il tracciato dei Forti. Le due strutture destinate alla somministrazione e al ristoro saranno inizialmente attivate in occasione di manifestazioni, eventi o specifiche richieste da parte di associazioni, operatori e soggetti interessati a utilizzare temporaneamente gli spazi per attività compatibili con la valorizzazione dell’area.

I commenti

“Il Bike Hub di Forte Begato unisce valorizzazione dei Forti, cura del Parco delle Mura, sport all’aria aperta e un modo più sostenibile di vivere le nostre alture – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – restituiamo questi spazi alla città rendendoli accessibili e frequentati, offrendo nuove opportunità a famiglie, bambini, scuole, associazioni sportive e turisti. Genova ha sulle sue alture un patrimonio straordinario fatto di storia e di percorsi unici: il nostro compito è renderlo sempre più fruibile anche attraverso progetti che promuovono salute, movimento e turismo all’aria aperta”.

“Con l’apertura ufficiale del Bike Hub il grandissimo lavoro svolto per la riqualificazione dei Forti e delle strade a essi collegate raggiunge un livello di qualità e di fruizione dello spazio pubblico veramente eccezionale – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Opere strategiche e infrastrutturali Massimo Ferrante – da venerdì avremo un luogo di aggregazione, sport e valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico cittadino, che contribuirà a rendere sempre più fruibile e vissuto uno dei luoghi più suggestivi delle alture genovesi. Inoltre, grazie alla collaborazione tra SeiFuori Srl e le realtà associative del territorio sarà garantita la cura e la manutenzione del verde e dei percorsi recentemente riqualificati che collegano Forte Begato agli altri forti del sistema difensivo delle Mura, in particolare Forte Fratello Minore e Forte Diamante”.

“La nostra città ha un vantaggio e una peculiarità naturale che la rende unica: il poter coniugare a scenari prettamente urbani cornici immerse nella natura e nella storia della città stessa – prosegue l’assessora al Turismo Tiziana Beghin -. Stiamo puntando molto nella promozione del turismo outdoor e il percorso di riqualificazione del sistema dei Forti e delle strade a esso connesso, insieme all’apertura di luoghi come l’Hub che favoriscano la fruizione di questo meraviglioso patrimonio diventano elementi importanti verso lo sviluppo di un tipo di turismo sostenibile, sano e davvero alla portata di tutte e tutti”.

“La mobilità sostenibile, e anche quella dolce, passa anche e soprattutto dalla messa a terra di progetti come questo – conclude l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – che coniugano la riqualificazione del nostro patrimonio storico con la diffusione della cultura a due ruote. Abbiamo la fortuna di avere un sistema di Forti unico, e la possibilità di poterlo esplorare in bicicletta diventa sicuramente un valore aggiunto. L’invito è di venire a scoprire, o riscoprire, questi percorsi”.