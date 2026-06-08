“Dal carcere alla vita”, il libro dell’ex terrorista Beppe Battaglia presentato giovedì a Genova

Genova. Giovedì 11 giugno, alle ore 17:30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi (Via Garibaldi 9), il gruppo consiliare del Partito Democratico promuove la presentazione del libro “La libertà è un organismo vivente” di Beppe Battaglia, nell’ambito dell’iniziativa “Dal carcere alla vita”.

Il volume racconta l’esperienza di una comunità di detenuti politici che, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, avviarono un percorso di liberazione dal carcere e di reinserimento nella vita sociale attraverso una progettazione autodeterminata, negli spazi consentiti dalla legge penitenziaria.

Battaglia fu condannato per le sue azioni nell’ambito del Gruppo XXII Ottobre, una formazione terroristica di estrema sinistra di matrice marxista-leninista, attiva a Genova tra il 1969 e il 1971. Considerata un’organizzazione antesignana delle Brigate Rosse, deve il suo nome alla data in cui, nel 1944, i partigiani attaccarono lo stabilimento Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT) di Genova

Il teatro dell’esperienza raccontata nel libro, invece, è l’Irpinia del post-terremoto: tra il carcere di Avellino e un casale in un bosco del comune di Tufo, un luogo abbandonato trova le persone capaci di rivitalizzarlo — e nel farlo, queste ritrovano sé stesse dopo anni di reclusione. Un’esperienza che diventa occasione di dibattito per possibili iniziative analoghe che coinvolgano persone e natura in un percorso di reinserimento e recupero.

“Non è semplice solidarietà, spiega Battaglia — uno dei protagonisti oltre che autore — ma una storia di reciprocità tra persone e territorio: il recupero di uno spazio naturale e urbano che diventa, al tempo stesso, recupero di un’identità personale e sociale. Un racconto che offre spunti concreti per ripensare politiche di reinserimento che integrino riqualificazione ambientale e rinascita individuale”.

All’incontro dialogheranno con l’autore: Martina Caputo, Capogruppo PD; Marco Cafiero, Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova; Cristina Lodi, Assessora al Welfare, Servizi Sociali e Famiglie; Davide Patrone, Assessore alla Casa, Patrimonio e Decentramento; Doriano Saracino, Garante regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Liguria. Modera Donatella Alfonso, Consigliera Comunale.