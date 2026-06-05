Basta mozziconi abbandonati, a Pegli raccolta di gruppo dei ragazzi e nuovo totem

Genova. “Gettare i mozziconi per terra o nei tombini è come gettarli in mare”. È la frase motivazionale che ha ispirato le circa 80 persone che questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, hanno partecipato, nel quartiere genovese di Pegli, a un doppio evento di sensibilizzazione sull’impatto ambientale prodotto dai mozziconi di sigaretta abbandonati.

Largo Calasetta, la “piazza sul mare” pegliese, è stata il cuore della manifestazione che ha visto l’installazione di un totem divulgativo trilingue realizzato nell’ambito del progetto “Il mare comincia qui”, preceduta da un’attività di raccolta mozziconi e rifiuti sul Lungomare di Pegli che ha coinvolto circa 60 ragazze e ragazzi delle classi 2D e 1B delle scuole secondarie di I grado “Rizzo” e “Alessi” dell’Istituto Comprensivo Pegli.

Circa 5.000, per un peso complessivo di 1,5 kilogrammi, i mozziconi tolti da spiaggia, aiuole e passeggiata del quartiere pegliese, oltre a diversi sacchi di rifiuti, grazie all’entusiasmo contagioso dei più giovani, supportati da circa 20 volontari tra abitanti del quartiere, attivisti di Plastic Free e studenti dell’International School of Genoa, ideatori del totem e venuti appositamente dal levante cittadino per dare man forte all’iniziativa e rilanciare la propria proposta di avviare un progetto pilota di riciclaggio dei mozziconi.

Il doppio evento di questa mattina, organizzato dai comitati Amici IC Pegli e Pegli Bene Comune, Municipio VII Ponente e International School of Genoa, con il supporto di Istituto Comprensivo Pegli, Plastic Free, il patrocinio del Comune di Genova e la collaborazione di Amiu Genova, ha avuto l’obiettivo di informare e coinvolgere attivamente la cittadinanza, e in particolare le nuove generazioni, su un problema spesso ignorato malgrado i suoi effetti drammatici sull’ecosistema marino e sulla salute umana.

Infatti, i mozziconi sono composti al 60% di plastica e costituiscono il 40% dei rifiuti presenti in mare. Ogni mozzicone, con un tempo di degradazione nell’ambiente compreso tra i 2 e i 12 anni, rilascia più di 7.000 sostanze chimiche di cui oltre 70 cancerogene (es. metalli pesanti quali arsenico, cadmio e piombo), e ne basta appena uno per inquinare oltre 1.000 litri d’acqua e danneggiare gli ecosistemi acquatici e tutti gli esseri viventi.

All’inaugurazione del totem hanno partecipato l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu, il vicepresidente del Municipio VII Ponente e assessore all’Ambiente Alessio Boni, volontari dei Comitati Amici IC Pegli e Pegli Bene Comune e la Sustainability Coordinator dell’International School of Genoa Marcella Martini.

«Siamo molto contenti che l’iniziativa del totem divulgativo sui mozziconi di sigaretta, accompagnato da un’attività di pulizia organizzata dal basso prenda piede, dopo il Porto Antico, anche nel quartiere di Pegli: è il segno della grande vitalità del tessuto scolastico e associativo genovese sul fronte dell’educazione e della sensibilizzazione ambientale – commenta l’assessora all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu – Come Amministrazione non solo sosteniamo con grande convinzione iniziative come queste, che hanno il pregio di informare la cittadinanza sul tragico impatto ambientale che piccoli gesti quotidiani come gettare per terra un mozzicone hanno sugli ecosistemi marini e sulla vita umana, ma con Amiu, che ringrazio per avere supportato ancora una volta i progetti di educazione ambientale sul territorio, vogliamo promuovere una campagna di informazione che possa dare ancora più energia a questa battaglia culturale contro l’inciviltà».

«Come Municipio abbiamo raccolto con grande entusiasmo la proposta dei Comitati Amici IC Pegli e Pegli Bene Comune di partecipare a questa doppia iniziativa di indubbio valore educativo per i bimbi dell’IC Pegli e tutta la comunità pegliese e del Ponente – spiega il vicepresidente e assessore all’Ambiente del Municipio VII Ponente Alessio Boni – Il nostro Municipio, attraverso il prezioso lavoro dell’area tecnica che ringraziamo per la consueta professionalità nell’individuare lo spazio ideale dove installare il totem e perfezionare il relativo iter amministrativo, ha voluto dare un valore aggiunto a questo progetto che ha messo in rete tantissime realtà del nostro territorio: continueremo a fare squadra con le scuole e le associazioni del Ponente per migliorare la vivibilità e la qualità della vita nei nostri quartieri, costruendo un rapporto più sano tra l’uomo e l’ambiente».

«Il doppio evento di oggi è stata l’opportunità di fare rete con tante realtà del territorio che condividono la nostra missione di promuovere un rapporto più sostenibile con l’ambiente attraverso la partecipazione delle persone e in particolare dei più piccoli, coinvolgendoli in un’attività di grande valore educativo per ragazze, ragazzi e tutte le loro famiglie – spiegano Luca Gaggero del Comitato Amici IC Pegli e la presidente del Comitato Pegli Bene Comune Laura Michelini – Ringraziamo il Municipio e il vicepresidente Boni per la perfetta riuscita dell’iniziativa, Basko e Panificio Di Cara che hanno “rifocillato” i volontari al termine della pulizia, l’assessora Pericu del Comune di Genova, l’Istituto Comprensivo Pegli, ragazze e ragazzi per averci dato ancora una volta il buon esempio e, dulcis in fundo, l’International School of Genoa. Senza il contagioso entusiasmo degli studenti e della professoressa Martini oggi non saremmo stati qui: è grazie a loro se oggi Pegli diventa protagonista di un progetto virtuoso che punta a promuovere, tra la cittadinanza, comportamenti più consapevoli e rispettosi dell’ecosistema. Ogni piccolo gesto conta: per questo invitiamo i nostri concittadini a spargere la voce per aiutarci, tutti insieme, a proteggere l’ambiente, smettendola una volta per tutte di abbandonare i mozziconi. Il mare non comincia sulla spiaggia ma nei tombini, per strada, sui marciapiedi e nei parchi».

«Questo totem – spiega la Sustainability Coordinator dell’International School of Genoa Marcella Martini – è il risultato del desiderio dei ragazzi di avere un impatto positivo e concreto sui problemi che li circondano senza aspettare di avere l’età del voto e del lavoro. Hanno identificato, nel quadro di un problema grave (la crisi ambientale), un fattore critico (l’inquinamento da mozziconi) dalla soluzione chiara (spingere chi fuma a buttare i mozziconi nella spazzatura invece che abbandonarli nell’ambiente) e si sono resi conto di poter fare già se non tutta, molta differenza attraverso l’azione e la divulgazione. La loro azione diventa instancabile passando il testimone da una generazione a quella che segue e chiarisce in un solo gesto alla comunità adulta per quale futuro chi ha il potere di decidere dove buttare un mozzicone o come investire per il bene comune, ha il dovere di impegnarsi».

TOTEM DIVULGATIVO E PROGETTO “IL MARE COMINCIA QUI” CON LA PROPOSTA ALLE ISTITUZIONI LOCALI DI PROMUOVERE IL RICICLAGGIO DEI MOZZICONI

Dopo il “debutto” al Porto Antico di Genova nel novembre 2025, il totem divulgativo trilingue (italiano, inglese, genovese) sbarca anche a Pegli, a due passi dal mare che rappresenta la destinazione “innaturale” dei mozziconi non smaltiti correttamente.

Il totem, alto 1,5 metri con una base di 70×70 cm, finanziato dal programma europeo ProBleu e con il patrocinio del Comune di Genova, è un’idea del progetto “Il mare comincia qui”, frutto dell’inedito partenariato a guida studentesca composto da International School of Genoa (ISG) e Istituto Nautico San Giorgio.

Progettato dagli studenti dell’ISG e realizzato da Jutapress in juta compressa, il totem si aggiunge alle numerose iniziative promosse dalla scuola, in collaborazione con altre realtà del territorio genovese, per contrastare la piaga dell’abbandono di mozziconi. Tra queste l’attività di stamattina a Pegli che rappresenta un ideale “abbraccio” della città tra Nervi e Pegli, nel segno della volontà dei più giovani di costruire un pianeta più sostenibile.

Realizzato in collaborazione con il Comitato regionale Liguria per l’UNICEF e con il riconoscimento di UNESCO, il totem resterà in Largo Calasetta per tutta l’estate, prima di essere donato dall’International School of Genoa al Comitato Pegli Bene Comune che potrà liberamente utilizzarlo a supporto di progetti locali di interesse ambientale.

Oltre alle finalità di educazione e sensibilizzazione ambientale, “Il mare comincia qui” ha chiesto a Comune di Genova e Amiu Genova di sperimentare una buona pratica di economia circolare, avviando un progetto pilota per il riciclaggio dei mozziconi facendo ricorso alla Direttiva europea SUP (Single Use Plastic, 2019/904) che, dal 2021, attribuisce l’onere finanziario del trattamento ai produttori di tabacco. Infatti, il 60% dei mozziconi è composto di acetato di cellulosa, plastica riciclabile per abbigliamento sportivo, occhiali e imbottiture. Re-Cig, partner del progetto, ha già installato posaceneri nelle stazioni Trenitalia lungo la linea Frecciarossa, dimostrandone la fattibilità industriale.

“Il mare comincia qui” coinvolge già 17 partner: Porto Antico di Genova Spa, Acquario di Genova (Costa Edutainment), Municipio IX Levante, Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Genova, AMIU Genova, l’impresa per la trasformazione dei mozziconi di sigaretta in plastica Re-Cig, le iniziative sportivo-ambientaliste SAL e OUTBE, American International Women’s Club of Genoa, American Women’s Association of Rome, PuliAmo la Foce, Comitato Pegli Bene Comune, SEM consulenza ingegneristica, Jutapress, Plastic Free e Istituto Moda Genova.

“IL PIANETA NON È UN POSACENERE”: DOMANI LA PULIZIA DI PLASTIC FREE SUL MONTE MORO. IL 19 GIUGNO ALTRA ATTIVITÀ ANTI-MOZZICONI A NERVI

Un filo… blu come il mare unisce l’evento di Pegli alla grande mobilitazione nazionale promossa questo fine settimana da Plastic Free. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata Mondiale degli Oceani, Plastic Free Liguria organizza sabato 6 giugno, a partire dalle ore 10.00, con ritrovo al piazzale ex Osteria, un’attività di pulizia di Monte Moro dedicata soprattutto ai mozziconi di sigaretta, ma anche alla rimozione di plastica e rifiuti abbandonati. Perché “il pianeta non è un posacenere”.

Inoltre, venerdì 19 giugno l’International School of Genova organizza, tra le 9.00 e le 11.00, una raccolta di mozziconi al Porticciolo di Nervi in collaborazione con Amiu Genova, Municipio IX Levante, SAL e OutBe, Istituto Italiano di Tecnologia e Plastic Free, con l’obiettivo finale di installare un nuovo totem divulgativo a Nervi.