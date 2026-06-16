Basket Pegli in Carrozzina sul podio tricolore alle final eight nazionali

Cesenatico. Nell’incantevole scenario dell’Eurocamp di Cesenatico il Basket Pegli in Carrozzina conquista il bronzo alle final eight Scudetto del quinto campionato nazionale di pallacanestro in carrozzina targato UISP. Una tre giorni dall’11 al 14 giugno all’insegna di sport, accessibilità, volontariato, egualità ed inclusione sociale grazie al basket paralimpico.

Il percorso verso il secondo podio a livello nazionale.

Quarti di Finale

Parte agile l’esordio degli “squali” genovesi secondi al termine della stagione regolare: sul Campo Centrale e guidati dall’allenatore/giocatore John Amasio regolano Montecchio con un solido 65-41.

Semifinale

Il percorso verso la seconda finale al titolo nazionale negli ultimi tre anni, si complica però in semifinale: qui il tabellone offre una finale “anticipata” contro la terza in stagione regolare ovvero la Npic Rieti, la stessa formazione reatina Campione di Italia nel 2023/24, proprio davanti alla squadra arancioblu della Presidente Antonella Traversa, e poi bicampione di Italia proprio al termine di questa edizione delle Final Eight di Cesenatico. Partita equilibrata quella che si disputa sul Campo Centrale: nel primo quarto, Pegli avanti per lunghi tratti prima di subire il sorpasso in chiusura di tempo (15-18). Il secondo quarto è una dimostrazione di forza della corazzata guidata dall’ex BIG Genova Roberto Scagnoli: Rieti raggiunge il massimo vantaggio (+21 punti) con il tabellone che, sotto il cocente sole romagnolo, recita 24-37 all’intervallo lungo. Il terzo quarto serve a Pegli per riorganizzare le idee in difesa e metter ordine in attacco (39-50 in chiusura di quarto) in quello che sarà l’assalto finale negli ultimi 10 minuti di gioco. L’ultimo quarto è una sintesi di compattezza e di carattere dei genovesi mai domi che a 5’ dalla fine rientrano a -7 guidati dallo storico duo Amasio-Serio: le fiamme del sogno “accesso alla finale” si riaccendono e sono mai vive più che mai. Gli ultimi 5 minuti del quarto scivolano però via tra imprecisioni minimali, forzate da intense lotte scacchistiche, che annullano tutti i tentativi offensivi arancioblu. Il risultato finale recita un 57-67 che comunque contente a Pegli di disputare la “finalina” per il bronzo.

Finale Terzo Posto

L’ultimo atto delle Final Eight è contro i capitolini, anche loro arancioblu, del Futura Roma. Partita tutt’altro che scontata. Il caldo afoso e le fatiche dei giorni precedenti si fanno sentire per entrambe le compagini scese sul Campo Ghezzi. Pegli, in tenuta arancio, cerca di scappare nel primo tempo, ma senza riuscirci, con Roma che tiene botta grazie ad un paio di triple da dietro l’arco dei 6 metri e 25. È nel secondo tempo che il “diesel” ligure crea lo strappo: il cambio campo e la ritrovata serenità permettono a Pegli raggiungere e controllare la doppia cifra di vantaggio, uno scarto incolmabile per i corretti e caparbi capitolini. Al termine dell’incontro il tabellone finale recita un 58-44 che vale un meritatissimo bronzo e lo scatenarsi dei festeggiamenti tra abbracci, sorrisi e con gavettoni quanto mai graditi.

Questo, per il Basket Pegli in Carrozzina, è il secondo podio nazionale dopo l’argento di due anni fa, che si aggiunge in bacheca alle 2 splendide Supercoppa Italiana UISP conquistate nel 2022 e nel 2024. Un successo che va al di là del risultato sportivo. Il risultato sul campo è il frutto di un costante e radicato impegno, cominciato quasi tre decenni fa fuori dal campo, in un territorio ricco ma non semplice. L’ambizioso obiettivo strategico è di costruire, nel corso dei prossimi anni, un polo territoriale di basket inclusivo e paralimpico che conti più di 120 utenti diretti, oltre 300/400 beneficiari indiretti tra famiglie, caregiver, volontari, scuole e servizi territoriali.