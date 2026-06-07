Dopo una lite col vicino, si barrica in casa armato di coltello: sul posto la mediatrice dei carabinieri

Genova. Drammatica giornata di tensione oggi a Voltri, dove un uomo si è barricato in casa dopo una violenta lite con un vicino minacciando gesti autolesionistici. Sul posto, dalla mattina, i carabinieri, che hanno provato per ore a farlo calmare.

Secondo quanto ricostruito, il tutto sarebbe iniziato verso le sette di questa mattina: l’uomo, 44 anni di origini marocchine, avrebbe avuto un pesante diverbio con un vicino di casa, in via Santuario delle Grazie. Il confronto sarebbe terminato con l’utilizzo di uno spray al peperoncino.

Da quel momento in poi, l’uomo si è quindi barricato in casa, armato di un grosso coltello e minacciando di uccidersi gettandosi dal balcone. Da qui l’intervento dei carabinieri, che si sono avvalsi dell’aiuto di una esperta mediatrice, riuscendo ad aprire un dialogo con lui. Sul posto anche i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

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