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Barca affondata alla Marina Molo Giano, i vigili del fuoco la riportano a galla

L'intervento, domenica, è durato diverse ore

Generico giugno 2026

Genova. Nel tardo pomeriggio di domenica i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire presso la Marina Molo Giano per un barca che stava affondando.

All’arrivo del servizio nautico del distaccamento di calata Gadda il natante era già sott’acqua.

Sono stati i sommozzatori a provvedere, grazie a appositi palloni, a riportare in assetto la barca.

Grazie alle pompe di svuotamento hanno ridotto il quantitativo d’acqua all’interno e mantenuto l’assetto.

Dopo di che hanno prestato assistenza al personale di banchina per il traino fino al punto di alaggio tramite gru, per portarla in banchina e verificare le condizioni della chiglia.

L’intervento si è concluso a notte inoltrata.

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