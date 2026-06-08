Barca affondata alla Marina Molo Giano, i vigili del fuoco la riportano a galla

Genova. Nel tardo pomeriggio di domenica i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire presso la Marina Molo Giano per un barca che stava affondando.
All’arrivo del servizio nautico del distaccamento di calata Gadda il natante era già sott’acqua.
Sono stati i sommozzatori a provvedere, grazie a appositi palloni, a riportare in assetto la barca.
Grazie alle pompe di svuotamento hanno ridotto il quantitativo d’acqua all’interno e mantenuto l’assetto.
Dopo di che hanno prestato assistenza al personale di banchina per il traino fino al punto di alaggio tramite gru, per portarla in banchina e verificare le condizioni della chiglia.
L’intervento si è concluso a notte inoltrata.