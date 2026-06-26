Baia del Silenzio, tornano gli accessi contingentati per l’estate 2026: in spiaggia limite di 450 persone

Sestri Levante. Torna il contingentamento alla Baia del Silenzio per l’estate 2026: dal 1° luglio al 31 agosto gli accessi alla spiaggia saranno limitati a una presenza massima contemporanea di 450 persone, con ingresso regolamentato dalle 8.30 alle 17.30.

Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani S.C.Ar.L., aggiudicataria dell’appalto tramite piattaforma MEPA per una spesa complessiva di circa 40 mila euro, parzialmente coperta con proventi dell’imposta di soggiorno 2026.

Apposita ordinanza dispone l’interdizione degli accessi pedonali attraverso vico Byron e via Cappuccini per incanalare i flussi sui tre varchi: via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli. Non è previsto un sistema di prenotazione, gli addetti consentiranno gli ingressi fino al raggiungimento del limite massimo. Anche quest’anno sono confermati tutti i servizi liberi e gratuiti per i bagnanti: il servizio di salvamento a cura di Onda Blu srl, le docce, i servizi igienici e l’infopoint gestito dall’ats Outdoor Paradise.