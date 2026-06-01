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Apprensione

Bagnanti in difficoltà, intervento a Nervi di vigili del fuoco e capitaneria

Alcuni giovani in acqua sono stati sorpresi dall'ingrossarsi delle onde e non riuscivano a risalire la scogliera. Un ragazzo ha riportato un trauma cranico

Generico maggio 2026

Genova. Vigili del fuoco e capitaneria di porto impegnati via aria, terra e mare nella serata di domenica 31 maggio per aiutare un gruppo di giovani in difficoltà nelle acque davanti alla passeggiata di Nervi.

​L’allarme è scattato vicino a Capolungo a causa delle condizioni marine avverse che hanno sorpreso i bagnanti, rendendo impossibile il loro rientro a riva in sicurezza: i ragazzi, in sostanza, non riuscivano a risalire la scogliera. Uno di loro ha battuto la testa riportando un trauma cranico ma non è in gravi condizioni.

​L’operazione di recupero si è rivelata particolarmente complessa a causa della vicinanza della scogliera e del moto ondoso. A portare a termine il salvataggio è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago, i cui specialisti hanno calato i sommozzatori tramite il verricello direttamente nei pressi dei malcapitati.

​Una volta messi in sicurezza e agganciati, i bagnanti sono stati sollevati a bordo del velivolo e successivamente trasferiti in una zona sicura per le prime cure del caso.

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