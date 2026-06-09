Il bacio tra Giove e Venere immortalato dall’Osservatorio del Righi

Genova. Quando si dice “congiunzione astrale”. In queste sere è perfettamente visibile quella fra i pianeti Giove e Venere, sull’orizzonte occidentale, subito dopo il tramonto del Sole.

Il “bacio” fra Venere e Giove è stato immortalato da Marina Costa e Walter Riva dell’osservatorio astronomico del Righi di Genova.

“Sì, ultimamente questi fenomeni di avvicinamento prospettico fra pianeti – spiega i due esperti – che in realtà sono lontanissimi fra loro, Venere, il più luminoso dei due, si trova a circa 180 milioni di km da noi mentre Giove addirittura a 900 milioni, vengono definiti baci”.