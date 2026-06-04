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Non è un'allerta

Meteo, l’avviso di Arpal: “Possibili temporali nella notte su gran parte della Liguria”

Un fronte perturbato attraverserà la nostra regione dopo una giornata caratterizzata da alti valori di umidità

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Genova. Avviso di Arpal per possibili temporali sulla Liguria. Nelle prossime ore è in arrivo un nuovo passaggio perturbato che farà sentire i propri effetti sulla Liguria soprattutto nella notte fra questo giovedì e domani, venerdì, con un rapido miglioramento già dalla mattinata di domani.

I segnali modellistici del centro meteo regionale per oggi non vedono precipitazioni stazionarie, ma alti valori di umidità in atmosfera che potrebbero trasformarsi in rovesci anche molto intensi di breve durata.

Per questo motivo non si arriva all’emanazione di un’allerta meteo, ma “solo” alla “Bassa probabilità di temporali forti” su tutta la regione tranne che sull’estremo ponente.

“Tuttavia ci si aspetta localmente la possibilità di piogge anche molto forti, per quanto si desume dalla modellistica adesso disponibile, destinate a spostarsi da ponente verso levante senza stazionare a lungo sullo stesso territorio”, spiegano da Arpal.

Il fronte perturbato infatti attraverserà la nostra regione con rovesci previsti dapprima sul genovesato, il levante e l’entroterra savonese nella prima parte della notte e poi un passaggio sull’entroterra del levante e lo spezzino nelle prime ore di domani, con una situazione in rapido miglioramento proprio nella mattina di venerdì.

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