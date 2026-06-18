Porto e ponente, grande partecipazione all’assemblea pubblica. Avs: “Pronti a batterci”

Genova. Grande partecipazione popolare all’assemblea pubblica a Pra’ sul futuro del ponente genovese e sul progetto di espansione portuale, organizzata dal Coordinamento dei comitati del Ponente e dalla Rete Liguria Comitati Bene Comune.

“Porteremo avanti le richieste dei cittadini nelle sedi istituzionali, in Regione e in Comune. Dal territorio è emersa l’intenzione di opporsi contro nuovi riempimenti portuali e di chiedere risarcimenti per l’usura delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Due istanze che condividiamo a pieno, considerando che da anni il Ponente di Genova sopporta pesanti servitù e che il terminale è attivo solo per il 60% dei traffici rispetto alla sua piena potenzialità”, dichiara Selena Candia, capogruppo regionale di Avs.

“È stato un incontro molto partecipato e sentito dagli abitanti del Ponente, che stanno facendo sentire la loro voce sul futuro dei loro quartieri. L’amministrazione comunale si farà carico di portare la voce della cittadinanza all’Autorità di sistema portuale. Un altro obiettivo che puntiamo a raggiungere nei prossimi anni è l’attivazione dell’elettrificazione delle banchine e la migliore gestione dei flussi di traffico verso le navi, in modo da rendere l’aria più respirabile nel nostro retroporto”, aggiunge Massimo Romeo, consigliere comunale di AVS, presente all’assemblea pubblica di Pra’.