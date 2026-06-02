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Traffico

Autostrade, giornata da bollino rosso per i rientri: gli aggiornamenti da Genova e Liguria

In mattinata disagi sulla A26 per un incidente che ha coinvolto diverse vetture ma senza feriti. Sul controesodo pende anche l'incognita maltempo

Generico giugno 2026

Genova. Giornata da bollino rosso sulle autostrade italiane, comprese quelle della Liguria, in questo 2 giugno che segna la fine del ponte festivo e quindi il rientro di massa dalle località di vacanza. Ad anticipare il controesodo – con una possibile diluizione del traffico nel corso della giornata – è il maltempo che caratterizza la giornata in Liguria fin dal mattino, con un peggioramento in vista soprattutto sul Levante.

Secondo le previsioni di Autostrade, i tempi di percorrenza sono da bollino rosso in mattinata sulla A10 in direzione Genova e in A26 direzione Nord, e in pomeriggio su A7 in direzione Nord e A12 direzione Genova. Il ponte era iniziato nel peggiore dei modi venerdì pomeriggio con un grave incidente sulla A10 e ripercussioni a cascata anche sull’Aurelia.

La mattinata è iniziata all’insegna dei disagi a causa di un incidente sulla A26 nel tratto tra la A10 e Masone in direzione Nord che ha coinvolto diverse vetture, ma per fortuna si è risolto senza gravi conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari, ma tutte le persone coinvolte hanno rifiutato il trasporto.

Gli aggiornamenti

Aggiornamento ore 11.30 – Si segnalano code a tratti in A12 tra Rapallo e il bivio A12/A7 per traffico intenso. Sulla A10 code tra Genova Pegli e bivio A10/A26 per traffico intenso. A Ponente coda a tratti tra Andora e Savona.

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