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Assocamerestero, Mario Pozza confermato presidente: “Il nostro orizzonte è il mondo”

Luigi Attanasio (CamCom Genova) in consiglio con Costa (Londra)

camera di commercio tavolo
Archivio - Camera di Commercio

Genova. Mario Pozza è stato confermato presidente di Assocamerestero al termine della giornata della Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero iniziata ieri a Genova.

Luigi Attanasio, presidente di Camera di Commercio Genova, entra in consiglio insieme a Roberto Costa, presidente camera di commercio italiana a Londra. “Ringrazio il presidente di Unioncamere Andrea Prete e il presidente di Assocamerestero Mario Pozza per avermi chiamato a far parte della nuova squadra dei consiglieri dell’associazione delle camere di commercio italiane all’estero – ha detto Attanasio -. Sono uno dei molti imprenditori di commercio estero e so bene che le aziende italiane sono atomi dispersi nello spazio che combattono contro dei giganti mondiali come Usa, Cina, Germania”.

“Il nostro lavoro però è importante perché è grazie all’export, e non certo al mercato interno, che l’Italia riesce a rimanere nel novero dei grandi Paesi – ha concluso – Il nostro orizzonte è il mondo, e soprattutto i nuovi mercati emergenti”.

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