Assi di forza, nuovi lavori in centro: chiusure notturne tra piazza Portello e piazza Corvetto

Genova. Nell’ambito dei lavori per gli assi di forza del trasporto pubblico locale scattano nuove chiusure notturne in centro. L’ordinanza del Comune si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle opere di attraversamento del cavidotto in piazza Portello.

Per ridurre al minimo l’impatto sul traffico, le attività di cantierizzazione più impattanti si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, giovedì 18 e venerdì 19 giugno, rispettivamente dalle 21 alle 6 del mattino seguente.

I lavori comporteranno l’occupazione parziale di una delle corsie destinate al transito e saranno suddivisi in tre fasi distinte e non contemporanee, regolate da specifiche limitazioni e presidiate da movieri della ditta esecutrice e da pattuglie della polizia locale:

FASE 1 (piazza Portello e Galleria Nino Bixio): viene istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h lungo la direttrice ponente. La stessa limitazione si applica all’interno della Galleria Nino Bixio per i veicoli in avvicinamento all’area di cantiere.

(piazza Portello e Galleria Nino Bixio): viene istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h lungo la direttrice ponente. La stessa limitazione si applica all’interno della Galleria Nino Bixio per i veicoli in avvicinamento all’area di cantiere. FASE 2 (Intera area e gallerie): il limite massimo di velocità a 30 km/h viene esteso a tutta piazza Portello e nei tratti in avvicinamento sia in Galleria Giuseppe Garibaldi sia in Galleria Nino Bixio.

(Intera area e gallerie): il limite massimo di velocità a 30 km/h viene esteso a tutta piazza Portello e nei tratti in avvicinamento sia in Galleria Giuseppe Garibaldi sia in Galleria Nino Bixio. FASE 3 (direttrice levante e variazioni trasporto pubblico): mantenimento del limite di velocità a 30 km/h in piazza Portello (direttrice Levante) e nelle gallerie Garibaldi e Bixio. Istituzione dell’obbligo di svolta a destra in direzione di via Interiano per tutti i veicoli provenienti da galleria Giuseppe Garibaldi. Soppressione temporanea della fermata Amt Portello/Interiano.

Verrà sempre garantito il transito dei pedoni in piena sicurezza attraverso percorsi protetti e dedicati, anche nel caso in cui si rendesse necessaria la parziale e temporanea interdizione dei marciapiedi esistenti.

Le modifiche alle linee Amt

Le linee 18, 18/, 39, 40 e 640 modificano il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, via Roma, piazza Corvetto, dove riprendono regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.