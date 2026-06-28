Assi di forza, tra cantieri e posti auto cancellati: comitato della Valbisagno lancia le “ronde assiane”

Genova. Mentre in Val Bisagno i cantieri per il progetto degli Assi di forza del trasporto pubblico si apprestano al rush finale in vista delle scadenze del Pnrr, sul territorio arrivano i primi provvedimenti che “faranno largo”, nel vero senso della parola, ai nuovi mezzi: iniziata la prevista riduzione degli stalli di sosta per l’allargamento delle fermate.

“Posti auto essenziali per gli abitanti delle vallata e dei quartieri – segnala in un comunicato stampa il comitato Insieme per la Val Bisagno, che fa la conta del saldo – Iniziando in zona San Sebastiano dove i residenti hanno visto l’eliminazione di ben dieci parcheggi per la realizzazione della nuova fermata, iniziando azioni e proteste come la raccolta firme, ma purtroppo questo è solo l’inizio nei prossimi mesi altre zone della Val Bisagno dovranno dire addio a diversi spazi per la sosta”.

“Queste azioni le sapevamo già da anni – si legge nel comunicato stampa del comitato – avendo studiato il progetto dei 4 assi, ma molti residenti non ci credevano e venivamo quasi etichettati come folli, ma ora siamo contenti che tanti abitanti della valle ci danno ragione e si uniscono alla nostra battaglia, perché l’unione fa la forza, e se vogliamo ottenere e raggiungere i nostri obiettivi bisogna essere compatti. Concludendo spiegando le prossime iniziative già nel mese di luglio con l’introduzione delle ronde assiane, dove residenti e commercianti per monitorare e controllare l’evolversi del progetto si organizzano per intervenire in qualsiasi momento rinunciando alle ferie per proteggere e difendere il quartiere e le attività”.