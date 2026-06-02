Sicurezza a Genova, Italia Viva difende l’assessora Viscogliosi: “Ridicolo chiedere le dimissioni”

Genova. Due giorni dopo la richiesta di dimissioni avanzata dal centrodestra e un giorno dopo la replica della sindaca Salis, anche Italia Viva difende la “sua” assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, nel mirino dell’opposizione dopo il brutale omicidio di Villetta Di Negro.

“Riteniamo grave, irresponsabile e persino ridicola, anche sul piano istituzionale, la richiesta di dimissioni avanzata dalla minoranza consiliare di Genova – scrivono in una nota il presidente regionale Eugenio Musso e il presidente provinciale Giovanni Stagnaro -. Arianna Viscogliosi sta portando avanti un lavoro serio, costante e concreto sul territorio, finalizzato a migliorare la gestione della sicurezza urbana e del decoro cittadino, in stretta collaborazione con la cittadinanza e con le forze dell’ordine”.

“Ricordiamo che la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza rappresenta una competenza primaria dello Stato e del Governo – proseguono -. È quindi paradossale che chi oggi governa a Roma, disponendo degli strumenti necessari per rafforzare gli organici delle forze dell’ordine, fornire maggiori risorse operative e intervenire in modo efficace sulle cause della criminalità e sulla sua repressione, scelga invece di chiedere le dimissioni di un assessore comunale. La sicurezza è una priorità assoluta e richiede risposte concrete. Risposte che devono arrivare innanzitutto dal governo Meloni, che proprio su questo fronte sta dimostrando tutta la propria inadeguatezza e il proprio fallimento.

Nessun commento finora dalla diretta interessata, mentre nelle scorse ore è stata la sindaca a rimandare al mittente la richiesta del centrodestra: “Se il principio è che di fronte a dei fatti di cronaca un assessore si debba dimettere, mi chiedo dopo quattro anni il loro governo cosa dovrebbe fare, visto che al centro della loro campagna elettorale c’era stata la sicurezza e la gestione dell’immigrazione irregolare”.