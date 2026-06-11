Contratti fiduciari, la giunta Salis ha speso 650mila euro: “800mila meno di Bucci”. Ma l’opposizione va all’attacco

Genova. Botta e risposta a distanza tra giunta Salis e minoranza in consiglio comunale sugli articoli 90 e 110, i contratti fiduciari contemplati dalla normativa della pubblica amministrazione e che spesso sono oggetto di polemiche sul tema della spesa pubblica.

Gli articoli 90 e articoli 110, attuati dal Comune di Genova nel primo anno di amministrazione Salis hanno avuto un peso sulle casse pubbliche per 653mila euro, cifra fornita dall’assessora al Personale Rita Bruzzone stamani durante la conferenza stampa di un anno di giunta.

“Il totale complessivo del primo anno di amministrazione Salis ha visto 653mila euro di spesa a fronte degli 1,4 milioni di euro spesi nel primo anno di amministrazione Bucci per assunzioni di articoli 90, funzionari articoli 110, project manager articoli 110 e articoli 110 – ha riportato l’assessora – a spanne si tratta di circa 800mila euro di risparmio”. Il dato era riferito al primo anno del secondo mandato di Bucci, nel 2022.

Gli articoli 90 e 110 del Tuel, Testo unico degli enti locali, regolano due tipologie distinte di assunzioni a tempo determinato nella pubblica amministrazione. L’articolo 90 riguarda i collaboratori di staff politico, mentre l’articolo 110 riguarda dirigenti e specialisti amministrativi. Entrambi sono contratti di natura fiduciaria e strettamente legati al mandato elettivo.

“Nessuno degli assessori e delle assessore – ha sottolineato Bruzzone – ha comunque fatto ricorso all’utilizzo di articoli 90”.

Il tema è stato poi affrontato anche nella contro conferenza stampa dell’opposizione, tenuta nel pomeriggio. “I numeri hanno un senso diverso a seconda di come sono presentati – ha dichiarato Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia – la spesa, quando eravamo al governo, era proporzionata all’attività svolta, perché per esempio durante il nostro ciclo abbiamo organizzato eventi, come l’Ocean race, per cui era richiesto un grande sforzo di project managing ma hanno anche attirato fondi”.

“Intanto il fatto che il confronto sia stato fatto con il primo anno del secondo mandato e non del primo non è corretto – ha aggiunto Paolo Bordilli, capogruppo della Lega – ma bisogna tenere conto del contesto in cui c’è stato bisogno di progettazione, piuttosto, a me piacerebbe sapere se è vero, come risulta da alcuni rumors, che c’è un bando aperto per la direzione Mobilità e per cui potrebbe arrivare a Genova con un contratto a tempo determinato un ex assessore del Comune di Bologna”.

Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia, ha detto: “Il dato più inquietante non è il ricorso in sé alle consulenze ma il fatto che si deleghino a tecnici decisioni di tipo politico come per il verde, la cabinovia in Val Bisagno, o come pare le zone 30”.

“Ho sempre trovato stucchevole questa polemica della consulenze – ha concluso il capogruppo di Vince Genova, Pietro Piciocchi – io non avevo articoli 90 quando ero assessore e vicesindaco, constato comunque che, in questo corso amministrativo, quasi tutti gli articoli 90 sono a servizio del sindaco”.