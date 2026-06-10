Arenzano: tombino scoppia per una fuga di gas e colpisce un’auto

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, 9 giugno, nella pineta di Arenzano, si è avvertito uno scoppio nella tombinatura che ha colpito una macchina senza danneggiare nessuna persona.

I vigili del fuoco hanno provveduto a isolare la zona e hanno identificato l’origine del fenomeno in una piccola fuga di gas che ha trovato l’innesco in dei cavi elettrici.

Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiavari perché i militi del 118 avevano bisogno di un aiuto per trasportare una donna in ospedale dalla sua abitazione di via Parma.

I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala e hanno provveduto a farla uscire dalla finestra, per trasportarla sono al piano strada e consegnarla alle cure del 118.