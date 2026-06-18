A Forte Begato una giornata di outdoor, Genova apre l’Appennino Bike Tour Festival

Genova. Sarà Forte Begato a ospitare il primo appuntamento di Appennino Bike Tour Festival 2026, la manifestazione nazionale e itinerante che attraverso la Ciclovia dell’Appennino, oltre 3.000 chilometri, dalla Liguria alla Sicilia, sta accompagnando i territori dell’Appennino verso un nuovo sviluppo.

Giunto alla sua seconda edizione, il festival prende ufficialmente il via da Genova, città che custodisce anche un’anima profondamente outdoor, tanto da essere definita un vero e proprio “bosco verticale”, dove la natura si intreccia con il tessuto urbano e invita alla scoperta lenta del territorio.

Tra i luoghi più rappresentativi di questa vocazione spicca la cintura dei Forti, il sistema difensivo che domina dall’alto la città e che costituisce oggi uno dei percorsi più affascinanti per escursionisti e cicloturisti. Proprio questo straordinario scenario farà da sfondo alle attività del Festival.

Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria, ha dichiarato: “Mi riempie di orgoglio che l’Appennino Bike Tour Festival 2026 parta proprio dalla Liguria in quanto, come politiche turistiche regionali, stiamo investendo in maniera convinta sul cicloturismo, volano di valorizzazione dei territori spesso meno conosciuti ma di straordinaria bellezza, per proporre un modello di turismo lento e sostenibile. A tal proposito stiamo sviluppando il progetto la ‘Liguria degli Anelli’: quattro percorsi ciclabili di circa 400 chilometri di strade bianche e provinciali che saranno ammodernate e attrezzate con 20 stazioni di ricarica. Un prodotto pensato per essere fruito in modo flessibile, modulare e accessibile”.

L’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Genova, Emilio Robotti, ha sottolineato: “Ospitare la partenza dell’Appennino Bike Tour Festival non è solo un motivo di orgoglio, ma la conferma che Genova sta ridisegnando la propria identità partendo dalla connessione profonda tra mobilità urbana e transizione ecologica. La mobilità sostenibile non è semplicemente un’alternativa di trasporto, ma una leva strategica per ricucire il tessuto urbano, unendo la costa alle nostre vallate in un’unica visione di città accessibile e vivibile. Inaugurare questo percorso dai nostri storici Forti significa dimostrare concretamente come le infrastrutture verdi e la ciclabilità possano trasformare il turismo e la quotidianità dei cittadini, trasformando il nostro patrimonio naturalistico in un motore di sviluppo pulito, lento e rispettoso del territorio. Genova accetta la sfida della transizione: la bicicletta è il simbolo di questo futuro in movimento”.

Per Enrico Della Torre, direttore generale Vivi Appennino: “Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare l’edizione 2026 di Appennino Bike Tour Festival da Genova, una città che rappresenta perfettamente il dialogo tra natura, cultura e innovazione. Attraverso questo Festival vogliamo raccontare un Appennino vivo, capace di generare opportunità di sviluppo sostenibile, attrarre nuovi flussi turistici e valorizzare le comunità locali. La bicicletta è uno strumento straordinario per riscoprire i territori in modo autentico e rispettoso dell’ambiente. Da Genova prenderà il via un viaggio che attraverserà l’intera dorsale appenninica, mettendo in rete amministrazioni, associazioni, operatori economici e cittadini accomunati dalla volontà di costruire un futuro fondato sulla sostenibilità, sulla mobilità dolce e sulla valorizzazione delle identità locali. Appennino Bike Tour Festival non è soltanto un evento turistico, ma un laboratorio itinerante di idee e buone pratiche che culminerà nel II Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, portando all’attenzione delle istituzioni le esigenze e le proposte dei territori”.

Per tutta la giornata Forte Begato ospiterà l’Area Promozionale Appennino Bike Tour Festival, uno spazio aperto al pubblico con stand informativi, operatori turistici nazionali e locali, aziende, associazioni e momenti di confronto dedicati al turismo sostenibile e alla valorizzazione delle aree interne. Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie grazie a un’area bimbi dedicata all’educazione ciclistica, dove i più piccoli potranno imparare ad andare in bicicletta divertendosi in totale sicurezza.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la pedalata promozionale in programma alle ore 16.30, con partenza da Forte Begato. Un percorso alla scoperta dei Forti di Genova che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra panorami spettacolari, storia e tradizioni locali. L’itinerario toccherà il Forte Fratello Minore e il maestoso Forte Diamante, punto più elevato della cinta difensiva genovese e autentica “corona” della città. L’esperienza sarà arricchita da una degustazione di specialità del territorio presso la storica Ostaia de Baracche, con assaggi di Canestrelli e Panera, eccellenze della tradizione gastronomica ligure.

Inoltre dalle 10.00 alle 18.00 sarà attivo il nuovissimo Bike Hub di Forte Begato che inaugurerà proprio in concomitanza del Festival.

La giornata si concluderà alle ore 19.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi con il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, momento istituzionale dedicato al confronto sui temi della sostenibilità, del cicloturismo e delle opportunità di crescita dei territori appenninici. Le proposte e le istanze emerse durante il Forum saranno raccolte e presentate il prossimo 17 novembre alla Camera dei Deputati, in occasione del II Congresso Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino.