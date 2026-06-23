Anpas Liguria: formazione e collaborazione con l’Esercito Italiano grazie alla Croce Verde Genovese

Genova. La formazione rappresenta uno dei pilastri dell’attività di Anpas Liguria, che attraverso le proprie Pubbliche Assistenze promuove la diffusione della cultura del soccorso e della prevenzione. In quest’ottica si è svolta oggi un’importante giornata di confronto e aggiornamento con il personale dell’Esercito Italiano, ospitata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Genovese, storica associazione della rete Anpas.

Nel corso dell’iniziativa volontari e militari hanno condiviso esperienze operative, approfondendo le principali procedure di primo soccorso, la gestione del traumatizzato e l’impiego delle attrezzature e dei mezzi utilizzati quotidianamente negli interventi di emergenza. La giornata ha rappresentato anche un’occasione per presentare le attività svolte dalla Croce Verde Genovese nell’ambito della rete regionale di Anpas Liguria.

“La formazione e il confronto tra realtà che operano quotidianamente al servizio della collettività rappresentano un valore fondamentale – sottolinea Stefano Brunetti, direttore della Croce Verde Genovese –. Fare rete significa mettere a disposizione competenze ed esperienze diverse con un unico obiettivo: garantire ai cittadini un servizio sempre più efficace e qualificato.”

L’iniziativa conferma l’impegno di ANPAS Liguria nel favorire la collaborazione tra il sistema del volontariato organizzato, le istituzioni e le Forze Armate, valorizzando il patrimonio di competenze delle Pubbliche Assistenze e promuovendo percorsi condivisi di formazione e crescita professionale.

La giornata si è conclusa con una visita ai mezzi e alle dotazioni della Croce Verde Genovese e con un momento conviviale che ha ulteriormente rafforzato il rapporto tra i partecipanti, nella consapevolezza che la collaborazione tra soggetti diversi rappresenta un valore aggiunto per la sicurezza e la tutela della comunità.