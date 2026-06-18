Anpas Liguria approva il bilancio: al centro formazione, giovani e sostegno alle associate

Genova. A pochi giorni dall’assemblea regionale, Anpas Liguria traccia il bilancio dei lavori che hanno visto riuniti a Genova i rappresentanti delle pubbliche assistenze del territorio per l’approvazione del bilancio consuntivo e della rendicontazione sociale 2025.

L’assemblea ha confermato “la solidità economica del comitato regionale e la volontà di investire le risorse disponibili per rafforzare il sistema delle pubbliche assistenze liguri”, con particolare attenzione alla formazione dei soccorritori, al coinvolgimento delle nuove generazioni, al sostegno delle associate e all’ottimizzazione delle risorse dedicate alla protezione civile, per garantire un’organizzazione più agile ed efficace nella risposta alle emergenze e nelle attività a supporto delle comunità.

Nella relazione introduttiva, il presidente di Anpas Liguria Nerio Nucci ha evidenziato come il 2025 sia stato un anno di transizione per il sistema sanitario regionale, ma anche un anno che ha confermato il ruolo insostituibile svolto dalle pubbliche assistenze sul territorio.

“Il sistema ligure del soccorso e del trasporto sanitario continua a reggersi grazie al lavoro quotidiano delle pubbliche assistenze, dei volontari e del sostegno delle comunità locali. Senza questo patrimonio umano e sociale una parte fondamentale dei servizi di prossimità e di emergenza semplicemente non potrebbe esistere”, ha dichiarato Nucci.

“Abbiamo approvato un bilancio sano non per accumulare risorse, ma per restituirle al territorio sotto forma di formazione, supporto alle associate, innovazione e crescita del volontariato. Questa è la sfida che Anpas Liguria ha davanti nei prossimi anni. La solidità economica raggiunta non rappresenta un punto di arrivo, ma una responsabilità verso le Pubbliche Assistenze e le comunità che ogni giorno serviamo”.

L’avanzo di esercizio approvato dall’assemblea consentirà di proseguire il percorso di rafforzamento della struttura regionale e di sostenere nuovi investimenti a favore delle associate. Tra le priorità emerse nel dibattito figurano il potenziamento del sistema regionale di formazione, la crescita del numero di istruttori all’interno delle pubbliche assistenze, il supporto alle realtà territoriali più piccole e il rafforzamento delle attività di promozione del volontariato.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del ricambio generazionale. Nel corso dell’assemblea è emersa la necessità di costruire percorsi capaci di avvicinare i giovani al mondo delle pubbliche assistenze, valorizzando strumenti come il servizio civile universale, l’alternanza scuola-lavoro e le attività di orientamento rivolte alle nuove generazioni.

Nel dibattito è intervenuto anche Gabriele Marino Noberasco, componente della direzione nazionale e della direzione regionale Anpas, che ha invitato il movimento a interrogarsi sul proprio ruolo nei prossimi anni.

“La sfida dei prossimi anni è capire che cosa Anpas vorrà essere per questo Paese. Dobbiamo continuare a essere una comunità di valori, capace di rappresentare il volontariato organizzato, coinvolgere le nuove generazioni e costruire unità valorizzando le differenze dei territori”.

L’assemblea ha inoltre registrato la partecipazione dell’assessora al Welfare e ai Servizi Sociali del Comune di Genova Cristina Lodi, che ha confermato la volontà dell’amministrazione comunale di rafforzare il dialogo con il terzo settore attraverso nuovi percorsi di coprogrammazione e coprogettazione.

Tra i temi più condivisi dai delegati è emersa la convinzione che il futuro delle pubbliche assistenze passi innanzitutto dalla capacità di investire nelle persone: formazione, volontariato, partecipazione e costruzione di nuove competenze sono stati indicati come gli elementi fondamentali per garantire continuità e sviluppo a una rete che rappresenta uno dei pilastri del sistema di soccorso e assistenza della Liguria.