Rapallo, diffida del mondo animalista per le Feste di Luglio: “Stop ai fuochi d’artificio per tutelare l’airone cenerino”

Rapallo. Con un atto formale depositato nelle scorse ore, il “Comitato Torrente San Francesco per la Tutela della Fauna Selvatica” e la “Task Force Animalista” hanno inviato al sindaco di Rapallo, alla Polizia Locale e all’Ufficio Ambiente una “diffida e messa in mora” per la sospensione e sostituzione urgente degli spettacolo pirotecnici. Al centro della contestazione ci sono i tradizionali festeggiamenti previsti per l’1, 2 e 3 luglio che come tradizione vuole culminano nei fuochi d’artificio serali.

Un evento atteso tutto l’anno e che richiama migliaia di visitatori da ogni parte della regione, ma che oggi è al centro della polemica. Le associazioni animaliste e ambientaliste, infatti, segnalano che nell’area del lungomare, della zona del Castello e di Piazza Martiri della Liberazione risulta presente una colonia nidificante di Airone cenerino (Ardea cinerea)“, specie protetta dalla normativa nazionale ed europea. Secondo la diffida, durante il periodo riproduttivo l’animale è “particolarmente vulnerabile ai disturbi antropici, soprattutto se caratterizzati da forti emissioni acustiche e luminose”. Le firmatarie richiamano il principio di precauzione e gli obblighi di legge, sottolineando che la letteratura scientifica documenta ampiamente gli effetti della pirotecnica tradizionale, con conseguenze quali “abbandono dei nidi, fuga degli adulti, collisioni, perdita della covata e mortalità dei pulli”.

Ma non solo: secondo nella diffida viene evidenziato anche l’impatto negativo “sul benessere degli animali domestici e sulla qualità della vita delle persone maggiormente vulnerabili, quali anziani, bambini e soggetti affetti da particolari patologie”.

Da qua l’appello delle associazioni che avanzano tre precise richieste formali all’Amministrazione comunale. In primo luogo sospendere gli septtacoli previsti nella festa dei prossimi giorni, in secondo luogo, chiedono di acquisire “preventivamente un parere tecnico-scientifico indipendente, redatto da professionisti competenti in materia di ornitologia e fauna selvatica per valutare la compatibilità dell’evento con le tutele vigenti. Infine, sollecitano l’Amministrazione a sostituire gli spettacoli pirotecnici tradizionali con forme di intrattenimento prive di esplosioni e a basso impatto ambientale, quali spettacoli con droni luminosi, videomapping, installazioni artistiche luminose o altre tecnologie innovative”

Nel testo della messa in mora le associazioni hanno fissato un termine strettissimo per ricevere un riscontro scritto, entro le ore 10 di mercoledì 1 luglio. In caso contrario, gli attivisti si riservano di “adire ogni competente Autorità giudiziaria civile, amministrativa e penale”, con segnalazioni formali a Prefettura, Carabinieri Forestali e Regione Liguria.