L’ispettore Andrea Giacchino e il cane Sax premiati per la tutela della fauna selvatica

Genova. L’ispettore Andrea Giacchino del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale della Regione Liguria e il suo compagno di squadra, il cane Sax, hanno ricevuto un attestato di pubblico encomio per il lavoro svolto sul campo a tutela della fauna e della sicurezza ambientale.

Giacchino e Sax sono l’unità cinofila antiveleno istituita nell’agosto 2022, e nel corso della loro carriera congiunta hanno più volte consentito di scovare esche avvelenate e altre trappole mortali sia per gli animali domestici sia per quelli selvatici.

“Grazie alla sua dedizione e professionalità, l’unità cinofila, con il cane Sax, ha conseguito rilevanti risultati nelle attività di prevenzione e repressione degli episodi di avvelenamento“, viene sottolineato nella motivazione ufficiale dell’attestato, consegnato dall’assessore regionale Alessio Piana.

L’impegno dell’Ispettore Giacchino è cruciale anche sul fronte dell’emergenza sanitaria legata alla Peste Suina Africana (PSA). Il suo contributo nelle attività di ricerca delle carcasse di cinghiale rappresenta un tassello fondamentale per la salvaguardia della sanità pubblica.