Tagli Amt, i consumatori “salvano” la navetta del Lagaccio. Linee collinari ancora a rischio stop

Genova. Si avvicina la resa dei conti per i servizi Amt affidati ai privati. Da un lato ci sono linee collinari e servizi integrativi garantiti dalle aziende che avevano minacciato lo stop dal 1° luglio per poi sospendere la protesta in attesa di risposte che formalmente devono ancora arrivare. Dall’altro i tagli decisi dall’azienda per risparmiare dove la domanda è ritenuta più scarsa: Navebus, Taxibus e la navetta del Lagaccio. Quest’ultima – difesa anche dalla presidente del Municipio Simona Cosso – sarà tenuta in vita almeno una settimana in più grazie all’azione delle associazioni dei consumatori che si faranno carico delle spese fino al 7 luglio.

Linee collinari e servizi integrativi, il 30 giugno scade la “tregua”

“Siamo in attesa di risposte da parte di Amt, Comune e Città metropolitana“, spiega Renzo Balbi di GenovaRent, una delle società che erogano i servizi coinvolti e che lamentano l’assenza di pagamenti da marzo. La “tregua” scade il 30 giugno (domani), quindi si attendono novità nelle prossime ore. Altrimenti non è escluso che l’annunciata protesta possa riprendere.

In teoria i soldi ci sono, visto che la Regione aveva promesso di versare in pochi giorni oltre 24 milioni a Città metropolitana (e quindi Amt) per risolvere la carenza di liquidità e pagare i fornitori delle linee esternalizzate.

Le associazioni dei consumatori salvano la navetta del Lagaccio fino al 7 luglio

Nel frattempo è stato convocato per il 7 luglio il tavolo tecnico con le associazioni dei consumatori per l’orario estivo e i tagli annunciati dal 1° luglio. “Prendiamo atto – spiegano le associazioni in una nota – pur registrando con rammarico che non sia stata accolta la nostra richiesta di anticipare l’incontro a prima del 1° luglio, data che avrebbe consentito di intervenire tempestivamente per comprendere la ragione dei tagli alla Navebus e possibilmente scongiurare la riduzione dei servizi ai cittadini. Questa possibilità, che avremmo auspicato venisse colta, purtroppo non si è concretizzata”.

Le associazioni dei consumatori della Consulta comunale “ritengono doveroso non lasciare soli i cittadini del quartiere Lagaccio, una delle realtà più colpite dai tagli al servizio navetta e caratterizzata da una presenza significativa di anziani e di persone in condizione di fragilità, per le quali l’isolamento rappresenta un rischio concreto di esclusione sociale”.

Per questo motivo, e in uno spirito di mutuo aiuto e solidarietà, le associazioni “avvalendosi dello stesso gestore e agli stessi costi di Amt hanno deciso di autotassarsi e farsi carico in prima persona delle spese necessarie a garantire la circolazione della navetta del Lagaccio dal 1° e fino al 7 luglio, giorno della riunione del Tavolo Tecnico con le stesse frequenze ad oggi in essere. Si tratta di un gesto concreto, che vuole essere un segnale tangibile di vicinanza alle fasce più vulnerabili della cittadinanza, in attesa che le istituzioni competenti adottino le decisioni strutturali necessarie”. A chi utilizzerà il mezzo verrà rilasciato un “biglietto della solidarietà” per cui “si chiede in cambio una una piccola libera oblazione”.

Lega pronta alla battaglia a Tursi: “Tutto questo è gravissimo”

Su questi temi si annuncia battaglia a Tursi: domani la Lega ha intenzione di portare in aula il caso: “Uno schiaffo ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli“, dichiarano i consiglieri Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua.

“Quanto emerso oggi è di una gravità inaudita – attaccano Bordilli e Bevilacqua –. Esprimiamo la nostra totale solidarietà e il nostro plauso alle associazioni dei consumatori che, con un gesto di straordinaria responsabilità e autotassandosi, garantiranno a proprie spese la navetta del Lagaccio dal 1° al 7 luglio per non lasciare isolati anziani e persone fragili. Ma, sul piano politico, tutto questo è gravissimo: è inaccettabile che il Comune abdichi al proprio ruolo, costringendo i rappresentanti dei cittadini a sostituirsi all’ente pubblico per garantire un diritto fondamentale come la mobilità”.