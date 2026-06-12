Amt, dal 15 giugno scatta il nuovo orario estivo con le prime novità per bus e metropolitana

Genova. Lunedì 15 giugno entrerà in vigore l’orario estivo di Amt a Genova e nel territorio della città metropolitana, valido fino a domenica 13 settembre.

Per quanto riguarda il servizio urbano genovese, la programmazione estiva sarà suddivisa, come di consueto, in due fasi:

• la fase 1 sarà in vigore nei due periodi dal 15 giugno al 26 luglio e dal 31 agosto al 13 settembre;

• la fase 2 sarà in vigore dal 27 luglio al 30 agosto.

Secondo indiscrezioni, rispetto all’orario estivo del 2025 la nuova programmazione prevede circa 70 turni di autisti in meno, quasi tutti sulle line urbane. Un anticipo dei tagli al servizio previsti dal piano di risanamento dell’azienda, ma con l’obiettivo di produrre effetti positivi per l’utenza: se oggi le corse saltano a macchia di leopardo, con la rimodulazione si otterrebbe una regolarizzazione delle frequenze. Allo stesso tempo si potrebbe accelerare sulle riparazioni dei bus guasti per farsi trovare pronti al ritorno dell’orario invernale.

L’altra novità riguarda la metropolitana che modificherà gli orari di esercizio in fascia serale. L’azienda parla di “rimodulazione necessaria per permettere lo svolgimento dei test di pre-esercizio dei nuovi convogli, propedeutici alla loro entrata in servizio”. Nei giorni feriali e festivi la chiusura sarà dunque anticipata alle ore 21.00 (in realtà accade ormai da mesi dal lunedì al giovedì), mentre il sabato il servizio sarà garantito fino a mezzanotte. In occasione di grandi eventi cittadini, il servizio della metro potrà essere prolungato oltre l’orario programmato per rispondere alle esigenze di mobilità della città.

Non si trovano al momento riferimenti agli assi di forza, di cui 25 chilometri sono da completare entro l’estate. Le prime linee a partire saranno Valbisagno e Centro light coi nuovi filobus accantonati in parte a Campi e in parte nel piazzale dell’ex tensostruttura della Fiera, ma per ora non emergono dettagli.

Per il resto vengono confermate le modifiche estive degli ultimi anni. Le linee 5 e 6 saranno rimodulate con nuove fasce orarie di esercizio: dal 15 giugno il collegamento con gli Erzelli sarà garantito, oltre che dalla linea 128 (piazza Di Vittorio-piazza Baracca-Erzelli), dalla linea 5 (Sestri via Menotti-Erzelli) in fascia di punta mattinale e in fascia di punta serale e dalla linea 6 (Cornigliano F.S.-Erzelli) nel resto della giornata. La linea 14 farà servizio da piazza Verdi a Molassana, il collegamento con Prato è sempre garantito dalla linea 13.

Per ciò che riguarda il servizio extraurbano, la linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino mantiene la frequenza di 15 minuti nella fascia oraria 8.30-21.00 e dal 1° luglio verrà intensificata anche nella fascia serale, considerando la domanda del periodo estivo.

Sabato 20 giugno partirà la linea 942, navetta di collegamento tra il parcheggio la Secca e Moneglia, e da lunedì 29 giugno sarà la volta della linea 949 tra Diliana, Framura e Bonassola.