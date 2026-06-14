Amt, scongiurato (per ora) lo stop delle linee collinari. Lunedì servizio regolare: tregua “armata” in vista dell’incontro

Genova. Il servizio di trasporto pubblico locale a Genova domani, lunedì 15 giugno, sarà regolare anche per quanto riguarda le linee collinari. La conferma, arrivata in serata sia dal Comune sia dai rappresentanti delle aziende fornitrici associate ad Anav, congela temporaneamente lo spettro di un blocco della mobilità cittadina che sembrava ormai imminente. Si tratta però di una “tregua armata”: se dal tavolo convocato a Tursi non usciranno certezze sui pagamenti arretrati, i bus rischiano di fermarsi già martedì.

La svolta è arrivata al termine di un fine settimana di intense trattative. “A seguito delle interlocuzioni proseguite tutto il fine settimana con le aziende di trasporto fornitrici di Amt, il servizio di trasporto pubblico domani sarà regolare – hanno scritto in una nota congiunta il vicesindaco Alessandro Terrile e l’assessore comunale al Trasporto pubblico Emilio Robotti – Ringraziamo le aziende associate Anav per la responsabilità dimostrata nel garantire il regolare servizio all’utenza. Comprendiamo le difficoltà che hanno evidenziato e siamo fiduciosi che potranno trovare soluzione nell’incontro convocato domani pomeriggio in Comune. Lavoriamo ogni giorno per superare la crisi di Amt».

Se i toni di Palazzo Tursi puntano alla rassicurazione, quelli dei fornitori privati riflettono la difficile situazione creatasi in questi mesi di mancati pagamenti: “Riscontriamo per senso di responsabilità la richiesta del comune e domani presenzieremo all’incontro chiedendo garanzie e certezze dei pagamenti in assenza delle quali lo stop sarà confermato per la giornata di martedì”, ha commentato Renzo Baldi di Genova Rent, rappresentante di Anav. Il prossimo tavolo di confronto è fissato per domani, lunedì 15, alle ore 16.