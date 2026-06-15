Crisi Amt, linee collinari garantite almeno per tutto giugno: l’azienda si impegna a pagare i privati

Genova. Scongiurata la sospensione delle linee collinari gestite dai privati per conto di Amt, almeno per ora. La fumata bianca è arrivata dall’incontro a Palazzo Tursi tra il vicesindaco Alessandro Terrile, l’assessore Emilio Robotti, i vertici della partecipata genovese e le aziende appaltatrici che avevano minacciato di fermare i mezzi a partire da questa settimana.

“Ha prevalso il senso di responsabilità delle aziende – annuncia il vicesindaco Alessandro Terrile al termine della riunione durata più di tre ore -. L’impegno è ritornare in regola con i pagamenti, per cui c’è stato effettivamente un ritardo. Le aziende hanno garantito il servizio per tutto il mese di giugno, poi ci vedremo il 26 per fare il punto sull’attuazione degli impegni. Noi siamo convinti che si possa proseguire, quindi sarà solo un check per poi andare avanti”.

Le società aderenti ad Anav, insieme a Della Penna, lamentavano l’assenza di pagamenti da marzo nonostante le promesse dichiarate in sede giudiziaria. Lo stop annunciato venerdì sera avrebbe coinvolto le linee bus 57, 93, 340, 273, 275, i servizi integrativi I04, I03, I21, I21/, I25, I13, I14 e la linea CS interna al cimitero Staglieno. Poi la “tregua armata” e il passaggio a Tursi. Adesso, per rispettare gli impegni, serve una nuova iniezione di denaro nelle casse di Amt nel giro di qualche settimana.

La Regione, per bocca del presidente Marco Bucci, ha dato disponibilità ad anticipare almeno una parte dei 15 milioni chiesti dal Comune (che corrispondono alla quota aggiuntiva sul contratto di servizio). Ma anche Tursi e la Città metropolitana dovranno fare la loro parte. “Quella liquidità serve per arrivare all’aumento di capitale, che però ha bisogno di tempi burocratici”, ricorda Terrile: l’omologa del Tribunale infatti non potrà arrivare prima di fine luglio.

“Abbiamo apprezzato moltissimo la disponibilità del vicesindaco, che ha compreso le nostre necessità e la gravità della situazione in cui, nostro malgrado, ci siamo trovati – commenta Franco Giordano, presidente di Anav Liguria -. Abbiamo concordato che il servizio per il momento continua, quindi gli utenti gli utenti non avranno danno fino alla fine del mese. Poi ci siamo aggiornati al prossimo incontro per discutere di altre situazioni strategiche, importanti per il futuro”. Nel frattempo “continuiamo come abbiamo sempre fatto: i dipendenti li abbiamo sempre pagati regolarmente, abbiamo sempre pagato i contributi. Se non veniamo pagati da Amt, per noi diventa un grandissimo danno”.

Sul tavolo ci sono infatti i prossimi affidamenti, obbligatori per legge nella misura del 10% della produzione, ai quali però l’amministrazione vorrebbe mettere mano per ridurre i costi.

Resta sullo sfondo lo stralcio del 50% dei crediti, previsto dal piano di risanamento, che non piace alle aziende, dato che la versione precedente contemplava il versamento di tutti gli arretrati sebbene dilazionati nel tempo: “Abbiamo necessità di parlarne approfonditamente – conclude Giordano – perché è una percentuale che a noi non sta bene”.