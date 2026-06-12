Rds Summer Festival, un biglietto Amt speciale per l’evento e metrò fino alle 2 del mattino

Genova. In occasione del RDS Summer Festival, in programma a Genova domenica 14 luglio, AMT, in collaborazione con il Comune di Genova, predispone una serie di iniziative dedicate a coloro che vorranno partecipare all’evento musicale di piazza della Vittoria spostandosi con i mezzi pubblici.

Dalle ore 17 di domenica 14 giugno e fino alle 02.00 di lunedì 15 giugno sarà possibile acquistare sulla App di AMT il biglietto “RDS Summer Festival”. Il ticket, che ha un costo di 2 euro e validità 600 minuti dal momento dell’acquisto, sarà utilizzabile sulla rete urbana e provinciale della Città Metropolitana di Genova, a esclusione di Volabus, Navebus, Ferrovia Genova-Casella e linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino.

Al termine della manifestazione sarà attivo un servizio bus dedicato, con partenze da piazza Verdi e destinazioni Prato, Pontedecimo, Nervi e Voltri. Le partenze verranno gestite direttamente dal personale graduato AMT presente sul posto.

Anche la metropolitana prolungherà l’orario di esercizio nella serata di domenica 14 luglio, con ultima corsa alle ore 02.00 dal capolinea di Brignole.

Variazione dei percorsi bus nella giornata di domenica 14 giugno

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie del centro in occasione della manifestazione musicale RDS Summer 2026, domenica 14 giugno, dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze, le linee 15, 17, 18, 18/, 20, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 606, 607, 617, 618, 640, 641, 649, 680, 685, 686, 687, N1 e N2 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 15, 680, 685, 686 e 687

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprendono regolare percorso.

Linee 17 e 617

Direzione levante: i bus, giunti in via Macaggi, proseguono per via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, via Invrea dove riprendono regolare percorso. Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linee 18, 18/ e 37

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 20

Direzione levante: i bus, giunti in piazza De Ferrari, proseguono per via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires dove riprendono regolare percorso. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 31

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in viale Brigate Partigiane, proseguono per viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, dove effettuano inversione e capolinea.

Linee 36 e 606

Direzione levante: in bus, giunti in piazza Corvetto, proseguono per via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso.

Linee 39, 40 e 640

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in viale Duca d’Aosta, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, Via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari dove riprendono regolare percorso.

Linea 42

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, via Fieschi, via XX Settembre, dove riprendono regolare percorso.

Linea 43

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume dove effettuano capolinea provvisorio su quello Fiume/Brignole FS codice n°2621.

Linea 44

Direzione levante: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguono per via Ceccardi, piazza Dante, galleria Colombo, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires, dove riprendono percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, dove riprendono regolare percorso.

Linea 46

I bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante, galleria Colombo, via Macaggi, via Diaz, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, via Canevari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 47

I bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, dove riprendono regolare percorso.

Linee 49 e 649

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in via Canevari, proseguono per piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, dove riprendono regolare percorso.

Linee 607 e 641

Direzione levante: percorso regolare. Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 618

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per galleria Bixio, piazza Corvetto, via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi dove riprendono regolare percorso. Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso.

Linee N1 e N2

Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguono per galleria Bixio, piazza Corvetto, via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi, dove riprendono regolare percorso. Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguono per viale Brigata Bisagno, via Diaz, Via Brigata Liguria, via d’Aste, galleria Colombo, piazza Dante, via Dante, piazza De Ferrari, dove riprendono regolare percorso.

Spostamento del capolinea di viale Caviglia

A seguito dell’interdizione veicolare in viale Caviglia, in occasione della manifestazione “RDS Summer Festival 2026”, da inizio servizio di domenica 14 e fino alle 7.00 di lunedì 15 giugno (o comunque fino a cessate esigenze) i capilinea delle linee extraurbane 715, 725, 727, 728, 775 e 776 sono temporaneamente spostati alla piastra di Marassi. I bus modificano il percorso come di seguito specificato.

Linee 715, 725 e 728

Direzione centro: i bus, giunti in via Canevari, dopo aver effettuato la fermata Canevari 2 Piazza Firpo, svoltano in via Moresco per terminare la corsa al capolinea provvisorio della Piastra.

Direzione monte: i bus, in partenza dalla Piastra, percorrono via Canevari in direzione mare, svoltando in via Moresco dove riprendono il regolare percorso.

Linee 775 e 776

Direzione centro: i bus, giunti in via Tolemaide, dopo aver effettuato la fermata Tolemaide 2, svoltano in via Canevari per terminare la corsa al capolinea provvisorio della Piastra.

Direzione Levante: i bus, in partenza dalla Piastra, percorrono via Canevari in direzione mare, svoltando in via Tommaso d’Invrea dove riprendono il regolare percorso. Effettuano la fermata Invrea 1/Antiochia, abilitata per l’occasione, anche al servizio extraurbano.

Linea 727

Direzione centro: i bus effettuano l’ultima fermata in piazza Verdi dove proseguono per terminare la corsa al capolinea provvisorio sulla Piastra di Marassi.

Direzione monte: i bus, in partenza dalla Piastra di Marassi, transitano davanti alla stazione di Brignole, effettuano fermata in via Fiume / angolo via XX Settembre, proseguono in via XX Settembre dove riprendono il regolare percorso.

I bus partono dal capolinea della Piastra secondo gli orari programmati dai capilinea di viale Caviglia e viale Brigate Liguria.

Presso il capolinea provvisorio, sono presenti due fermate distinte per la salita e discesa dei clienti. La fermata dedicata alla discesa si trova nei pressi dell’ingresso dell’area della Piastra mentre la fermata per la salita si trova all’uscita, segnalata con apposito cartello “salita passeggeri”.