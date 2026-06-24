“Amore in armi”: l’Ensemble Les Nations in concerto martedì 30 giugno a Palazzo Ducale

Genova. La Voce e il Tempo, storica rassegna musicale genovese che quest’anno celebra il suo decennale, festeggia l’arrivo dell’estate con un concerto in programma martedì 30 giugno alle 20:45 a Palazzo Ducale, nella Sala del Minor Consiglio.

“Amore in armi” sarà lo spettacolo dell’Ensemble Les Nations, formato da Lucia Cortese soprano, Bettina Hoffmann viola da gamba e Maria Luisa Baldassarri clavicembalo. L’evento, collegato alla mostra “Van Dyck l’Europeo” e realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, è dedicato alle eroine della Gerusalemme liberata.

Tra i capolavori di Van Dyck spicca Rinaldo e Armida, dipinto ispirato al poema epico La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. La sua rappresentazione di passioni contrastanti, eroismo e inganno amoroso diventa fonte di ispirazione per un programma musicale dedicato alla figura delle eroine del primo Seicento, interpretato da un trio tutto al femminile.

Il concerto presenta i personaggi di Armida, Erminia e Ruggero e le loro vicende: storie intrecciate tra cristiani e musulmani, simbolo della tensione tra conflitto e redenzione, della lotta religiosa che li unisce e li divide. Accanto a loro emerge la figura di Maria, donna di pace riconosciuta da entrambe le tradizioni, a suggello di armonia e spiritualità. Una “finestra sonora” sulla mostra su Van Dyck, che crea un legame tra arti visive e performative invitando lo spettatore a guardare ed ascoltare vicende antiche ma sempre attuali.

Biglietti: intero € 15; ridotto € 12 (under 20, over 65, soci Musicaround); studenti € 5.

Tutte le informazioni sui concerti in programma su www.lavoceiltempo.com