Amiu, il piano della giunta Salis: una quota della tassa di soggiorno per dare ossigeno all’azienda

Genova. Una quota della tassa di soggiorno e della tassa d’imbarco destinate ad Amiu per garantire più risorse all’azienda. È la novità emersa dall’incontro tra sindacati e giunta Salis sul futuro dell’azienda di igiene urbana. Presenti a Palazzo Tursi la sindaca col suo vice Alessandro Terrile e l’assessora Silvia Pericu e i rappresentanti delle segreterie territoriali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, oltre alla Rsu, da cui era arrivata la richiesta di un confronto.

“La sindaca Silvia Salis ha ribadito che l’igiene urbana rappresenta una priorità assoluta per l’amministrazione, ponendo il tema ai primi posti dell’agenda politica cittadina – si legge nella nota unitaria diffusa dopo il vertice -. È stato inoltre annunciato che la tassa di soggiorno e la tassa d’imbarco verranno destinate ad Amiu, riconoscendo il maggiore carico di lavoro che l’azienda sostiene a causa del forte incremento dei flussi turistici degli ultimi anni”.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, l’ipotesi al vaglio – secondo quanto emerge da fonti dell’amministrazione – prevede di destinare una quota già nel 2026 attingendo dal 40% del gettito già vincolato ad azioni per il decoro urbano, mentre il restante 60% è dedicato alla promozione della città.

“È stata inoltre evidenziata la necessità di individuare partnership adeguate affinché Amiu possa avere un ruolo da protagonista nei futuri scenari impiantistici regionali – riferiscono ancora i sindacati -. Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema delle entrate, evidenziando come circa il 20% della tassa sui rifiuti non venga attualmente riscosso, rendendo necessario un rafforzamento delle azioni di contrasto all’evasione”.

“Per quanto riguarda il piano industriale – prosegue il documento – è stata annunciata la revisione del contratto di servizio per definire con maggiore chiarezza gli ambiti ancora non pienamente regolamentati. Nel breve periodo si lavorerà per ottimizzare i flussi operativi, mentre nel medio termine è prevista la realizzazione di un’area di trasferimento logistico da utilizzare in caso di criticità del sistema. È stato inoltre comunicato che i lavori di revamping del sito di Sardorella prenderanno il via nell’ottobre 2026.

Sullo sfondo ovviamente il tema del termovalorizzatore, tra lo stop a Scarpino per ragioni idrogeologiche e il bando della Regione aperto sino al 30 giugno. “È stato chiarito che Amiu dovrà essere partner industriale in un eventuale progetto di termovalorizzatore regionale – riferiscono le sigle sindacali -. È stata invece esclusa l’ipotesi di realizzarlo nell’area di Scarpino, pur confermando la volontà di mantenere il sito attivo attraverso altre attività funzionali al sistema”.

Per ora non sono emersi numeri relativi alle difficoltà di bilancio. Anzi, la sindaca Salis ha raffreddato gli animi con una promessa: “L’amministrazione ha evidenziato la necessità di proseguire nel percorso di efficientamento del servizio e ha confermato l’erogazione della produttività nel mese di luglio, senza alcun ulteriore slittamento. La sindaca ha infine espresso vicinanza a lavoratrici e lavoratori, sottolineando come non sia accettabile che il malcontento degli utenti si traduca in comportamenti ostili nei confronti del personale”.

“Accogliamo con favore la decisione di destinare ad Amiu parte delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno e dalla tassa d’imbarco, una richiesta sostenuta da tempo dalle organizzazioni sindacali – concludono Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel e la Rsu aziendale -. Si tratta infatti di un riconoscimento concreto del maggiore impegno richiesto all’azienda e alle sue lavoratrici e ai suoi lavoratori. Riteniamo tuttavia fondamentale che agli impegni assunti verbalmente seguano azioni concrete e tempestive. La nostra richiesta è stata quella di iniziare a dare segnali tangibili, trasformando quanto annunciato in interventi effettivamente realizzabili e verificabili nel breve periodo. I prossimi incontri con l’amministrazione, che sono stati definiti a cadenza mensile, dovranno consentire di monitorare l’attuazione degli impegni assunti e di fornire risposte puntuali alle questioni ancora aperte. L’auspicio è che il confronto avviato possa tradursi in un percorso stabile e condiviso, capace di rafforzare Amiu, valorizzare il ruolo di lavoratrici e lavoratori e migliorare progressivamente il servizio reso alla cittadinanza”.

“Non voglio essere scettico, ma vedo gli stessi plichi girare da trent’anni e si parla sempre delle stesse cose – aggiunge Raffaele Lupia della Fit Cisl -. Nessuno ha mai avuto il coraggio delle scelte, ora ci vuole qualcuno che decida, altrimenti questa azienda finisce come Amt. La prossima riunione sarà a metà luglio. Sul tavolo abbiamo altre questioni: la carenza di organico, il numero di inidonei molto alto (circa 300) e la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti”.