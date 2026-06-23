Musica, al via Altraonda Festival con il doppio concerto di Fiorella Mannoia dedicato a De Andrè. Tutto il programma

Genova. Si apre sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 al Porto Antico di Genova la seconda edizione di Altraonda Festival, la rassegna che, fino al 29 luglio, porta alla Axpo Arena del Mare alcuni tra i più interessanti nomi del panorama musicale nazionale, dai grandi del cantautorato alle icone contemporanee del rap, del pop e dell’elettronica.

Il Festival prende il via con la doppia data di Fiorella Mannoia, che proprio a Genova inaugura “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, il progetto live con cui l’artista dà voce, con la sua inconfondibile sensibilità, ai brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André.

Un viaggio potente e intenso nel repertorio di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la sua carriera e la sua storia artistica, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

Dal ricordo dei brani indimenticabili di quell’album – insignito della Targa Tenco – ai successi più amati e già intrecciati al repertorio e al cuore di Fiorella, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due maestri, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve” è un omaggio sentito e profondo a un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel tempo.

I biglietti per il concerto di domenica 28 giugno (la prima serata è già sold out), sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/fiorella-canta-fabrizio-e-ivano-anime-salve-arena-mare-area-porto-antico-21296678/.

Altraonda Festival, inserito all’interno della rassegna Porto Antico EstateSpettacolo, è organizzato da Ops Eventi, realtà che si sta distinguendo a Genova e in Liguria per l’organizzazione di concerti e le produzioni di livello nazionale e internazionale. Il Festival è realizzato con il supporto di Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia.

Oltre al doppio live di Fiorella Mannoia, fanno parte della seconda edizione di Altraonda Festival i concerti di Bresh “Mare Nostrum” (mercoledì 1, venerdì 3, sabato 4, domenica 5 luglio), Negramaro (sabato 11 luglio), ASCO (domenica 12 luglio), Kid Yugi (lunedì 13 luglio), Litfiba (martedì 14 luglio), Frah Quintale (mercoledì 15 luglio), Ex-Otago (giovedì 16 luglio), Mannarino (venerdì 17 luglio), Sayf “Santissima Fest” (sabato 18 luglio), Emma (domenica 19 luglio), Cosmo e okgiorgio (mercoledì 29 luglio).

I partner di Altraonda Festival sono: Pulsee Luce e Gas (main sponsor), Pepsi, Grondona, Fever-Tree, Velier, Lonely Planet, Ulisse Fest, Genoa, Sampdoria, Porto Antico di Genova S.p.A.. La radio uﬃciale dell’evento è Radio Babboleo, Il Secolo XIX è media partner.