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Alpino rapinato a Genova, arrestato il quarto ragazzo: è quello che gli aveva rotto la mascella

Si tratta di un 17enne tunisino, fermato dalla polizia durante un controllo ai giardini Melis di Cornigliano. Gli altri tre erano già stati individuati

polizia notte

Genova. È stato arrestato dalla polizia anche il quarto minorenne ritenuto responsabile di una rapina con altri tre ragazzi ai danni di un alpino il 9 maggio in vico Vegetti, in centro storico, nei giorni dell’adunata nazionale. Si tratta di un 17enne tunisino, accusato di rapina aggravata e lesioni aggravate.

Ieri notte una pattuglia del commissariato Cornigliano durante il controllo del territorio ha fermato un gruppo di giovani che stazionavano presso i giardini Melis. Al momento dell’identificazione è emersa la nota di ricerca del 17enne. La vittima era stata aggredita e derubata da quattro giovani e proprio l’ultimo arrestato era stato colui che l’aveva colpito al volto causandogli una frattura alla mascella.

Nella giornata di ieri gli investigatori della squadra mobile avevano individuato e fermato gli altri tre presunti autori della rapina, mentre il 17enne, approfittando di un controllo medico al Galliera, sabato scorso, si era volontariamente allontanato e non aveva fatto rientro alla comunità di affidamento, facendo così perdere le proprie tracce.

Il 17enne, già noto per reati contro il patrimonio, è stato portato all’istituto penale per i minorenni di Torino, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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