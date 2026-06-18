Alpino rapinato a Genova, arrestato il quarto ragazzo: è quello che gli aveva rotto la mascella

Genova. È stato arrestato dalla polizia anche il quarto minorenne ritenuto responsabile di una rapina con altri tre ragazzi ai danni di un alpino il 9 maggio in vico Vegetti, in centro storico, nei giorni dell’adunata nazionale. Si tratta di un 17enne tunisino, accusato di rapina aggravata e lesioni aggravate.

Ieri notte una pattuglia del commissariato Cornigliano durante il controllo del territorio ha fermato un gruppo di giovani che stazionavano presso i giardini Melis. Al momento dell’identificazione è emersa la nota di ricerca del 17enne. La vittima era stata aggredita e derubata da quattro giovani e proprio l’ultimo arrestato era stato colui che l’aveva colpito al volto causandogli una frattura alla mascella.

Nella giornata di ieri gli investigatori della squadra mobile avevano individuato e fermato gli altri tre presunti autori della rapina, mentre il 17enne, approfittando di un controllo medico al Galliera, sabato scorso, si era volontariamente allontanato e non aveva fatto rientro alla comunità di affidamento, facendo così perdere le proprie tracce.

Il 17enne, già noto per reati contro il patrimonio, è stato portato all’istituto penale per i minorenni di Torino, a disposizione dell’autorità giudiziaria.