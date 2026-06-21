Alluvioni 2024, ok della protezione civile ad altri 13,5 milioni per la Liguria

Liguria. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nel settembre e nell’ottobre 2024, autorizzando ulteriori interventi e misure per un importo complessivo di 13.572.306,29 euro.

Le risorse si aggiungono ai finanziamenti già approvati in precedenza e portano il valore complessivo del piano a 29.701.622,66 euro. Restano ancora in sospeso per ulteriori valutazioni le richieste per altri 13 interventi, per l’importo di 2.048.071,13 euro.

Nel dettaglio, il nuovo provvedimento comprende 57 interventi pubblici di ripristino e messa in sicurezza del territorio per oltre 9,8 milioni di euro, 339 misure di sostegno a cittadini e attività economiche colpite dagli eventi calamitosi per oltre 3,5 milioni di euro e 12 voci relative agli oneri per il lavoro straordinario sostenuti durante l’emergenza.

“Si tratta di un risultato molto importante che conferma l’attenzione del Governo e del Dipartimento nazionale della Protezione Civile verso il territorio ligure e verso le comunità che hanno subito gravi danni a causa degli eventi meteorologici del 2024 – dichiara l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – Con questa ulteriore approvazione superiamo i 29,7 milioni di euro complessivamente autorizzati, risorse che consentiranno di proseguire gli interventi di ripristino, messa in sicurezza e sostegno a cittadini, imprese ed enti locali. Voglio ringraziare il Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il lavoro svolto insieme agli uffici regionali e ai territori. Continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le fasi attuative affinché le risorse possano tradursi rapidamente in opere e risposte concrete per le comunità colpite”.

Di seguito il dettaglio delle assegnazioni approvate con la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti:

Città Metropolitana di Genova: 90.000 euro

Comune di Arenzano: 24.447,90 euro

Comune di Campo Ligure: 100.000 euro

Comune di Carasco: 200.000 euro

Comune di Cicagna: 75.000 euro

Comune di Favale di Malvaro: 76.832,63 euro

Comune di Mezzanego: 50.000 euro

Comune di Ne: 10.000 euro

Comune di Orero: 703.750 euro

Comune di Sori: 243.000 euro

Provincia di Savona: 2.803.906,61 euro

Comune di Albenga: 123.299,81 euro

Comune di Albisola Superiore: 102.906,89 euro

Comune di Altare: 372.988,80 euro

Comune di Bormida: 390.000 euro

Comune di Cairo Montenotte: 1.034.407,52 euro

Comune di Calice Ligure: 276.803,31 euro

Comune di Carcare: 322.603,59 euro

Comune di Dego: 85.000 euro

Comune di Mallare: 430.000 euro

Comune di Massimino: 263.000 euro

Comune di Nasino: 50.000 euro

Comune di Noli: 385.000 euro

Comune di Ortovero: 100.000 euro

Comune di Piana Crixia: 150.000 euro

Comune di Pietra Ligure: 631.621,32 euro

Comune di Pontinvrea: 50.000 euro

Comune di Quiliano: 1.110.000 euro

Comune di Rialto: 15.000 euro

Comune di Roccavignale: 100.000 euro

Comune di Sassello: 100.000 euro

Comune di Tovo San Giacomo: 580.000 euro

Comune di Vado Ligure: 435.900 euro

Comune di Vezzi Portio: 448.700 euro