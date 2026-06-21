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Ricostruzione

Alluvioni 2024, ok della protezione civile ad altri 13,5 milioni per la Liguria

Giampedrone: "Risorse fondamentali per i Comuni". Si aggiungono ai finanziamenti già approvati in precedenza e portano il valore complessivo del piano a oltre 29 milioni

alluvione pallare

Liguria. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nel settembre e nell’ottobre 2024, autorizzando ulteriori interventi e misure per un importo complessivo di 13.572.306,29 euro.

Le risorse si aggiungono ai finanziamenti già approvati in precedenza e portano il valore complessivo del piano a 29.701.622,66 euro. Restano ancora in sospeso per ulteriori valutazioni le richieste per altri 13 interventi, per l’importo di 2.048.071,13 euro.

Nel dettaglio, il nuovo provvedimento comprende 57 interventi pubblici di ripristino e messa in sicurezza del territorio per oltre 9,8 milioni di euro, 339 misure di sostegno a cittadini e attività economiche colpite dagli eventi calamitosi per oltre 3,5 milioni di euro e 12 voci relative agli oneri per il lavoro straordinario sostenuti durante l’emergenza.

“Si tratta di un risultato molto importante che conferma l’attenzione del Governo e del Dipartimento nazionale della Protezione Civile verso il territorio ligure e verso le comunità che hanno subito gravi danni a causa degli eventi meteorologici del 2024 – dichiara l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – Con questa ulteriore approvazione superiamo i 29,7 milioni di euro complessivamente autorizzati, risorse che consentiranno di proseguire gli interventi di ripristino, messa in sicurezza e sostegno a cittadini, imprese ed enti locali. Voglio ringraziare il Dipartimento nazionale della Protezione Civile per il lavoro svolto insieme agli uffici regionali e ai territori. Continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le fasi attuative affinché le risorse possano tradursi rapidamente in opere e risposte concrete per le comunità colpite”.

Di seguito il dettaglio delle assegnazioni approvate con la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti:

Città Metropolitana di Genova: 90.000 euro
Comune di Arenzano: 24.447,90 euro
Comune di Campo Ligure: 100.000 euro
Comune di Carasco: 200.000 euro
Comune di Cicagna: 75.000 euro
Comune di Favale di Malvaro: 76.832,63 euro
Comune di Mezzanego: 50.000 euro
Comune di Ne: 10.000 euro
Comune di Orero: 703.750 euro
Comune di Sori: 243.000 euro
Provincia di Savona: 2.803.906,61 euro
Comune di Albenga: 123.299,81 euro
Comune di Albisola Superiore: 102.906,89 euro
Comune di Altare: 372.988,80 euro
Comune di Bormida: 390.000 euro
Comune di Cairo Montenotte: 1.034.407,52 euro
Comune di Calice Ligure: 276.803,31 euro
Comune di Carcare: 322.603,59 euro
Comune di Dego: 85.000 euro
Comune di Mallare: 430.000 euro
Comune di Massimino: 263.000 euro
Comune di Nasino: 50.000 euro
Comune di Noli: 385.000 euro
Comune di Ortovero: 100.000 euro
Comune di Piana Crixia: 150.000 euro
Comune di Pietra Ligure: 631.621,32 euro
Comune di Pontinvrea: 50.000 euro
Comune di Quiliano: 1.110.000 euro
Comune di Rialto: 15.000 euro
Comune di Roccavignale: 100.000 euro
Comune di Sassello: 100.000 euro
Comune di Tovo San Giacomo: 580.000 euro
Comune di Vado Ligure: 435.900 euro
Comune di Vezzi Portio: 448.700 euro

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