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Da sapere

Allerta gialla per temporali a Genova, le decisioni del Comune: tutte le disposizioni da seguire

In vigore fino alle 8.00 di mercoledì 3 giugno

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Genova. Il Coc (centro operativo comunale) si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste da piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Le scuole a Genova saranno regolarmente aperte. Qui l’elenco dei comuni che hanno disposto la chiusura.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 16.00 del 2 giugno alle 7.59 del 3 giugno, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

  • proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
  • spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
  • tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

 all’entrata in vigore dell’allerta

  • tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
  • stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
  • non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

 Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

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