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Decisioni

Allerta arancione sul Levante, l’elenco dei comuni con scuole chiuse mercoledì 3 giugno

Le decisioni delle amministrazioni del Tigullio e dell'entroterra del Levante. A Genova scuole regolarmente aperte

Generica

Genova. Con l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal valida fino al primo pomeriggio di mercoledì, diversi Comuni del Tigullio e dell’entroterra (valli Scrivia, Aveto e Trebbia) hanno deciso per la chiusura delle scuole.

Su Genova, dove entra in vigore solo l’allerta gialla per temporali, le scuole saranno regolarmente aperte.

L’elenco dei Comuni con scuole chiuse mercoledì 3 giugno (ufficiale)

  • Chiavari
  • Casarza Ligure
  • Castiglione Chiavarese
  • Sestri Levante
  • Santa Margherita Ligure
  • Rapallo
  • Moconesi
  • Uscio
  • Borzonasca

(in aggiornamento)

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