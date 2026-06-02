Allerta arancione sul Levante, l’elenco dei comuni con scuole chiuse mercoledì 3 giugno

Genova. Con l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal valida fino al primo pomeriggio di mercoledì, diversi Comuni del Tigullio e dell’entroterra (valli Scrivia, Aveto e Trebbia) hanno deciso per la chiusura delle scuole.
Su Genova, dove entra in vigore solo l’allerta gialla per temporali, le scuole saranno regolarmente aperte.
L’elenco dei Comuni con scuole chiuse mercoledì 3 giugno (ufficiale)
- Chiavari
- Casarza Ligure
- Castiglione Chiavarese
- Sestri Levante
- Santa Margherita Ligure
- Rapallo
- Moconesi
- Uscio
- Borzonasca
(in aggiornamento)
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