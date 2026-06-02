Allerta arancione sul Levante, l’elenco dei comuni con scuole chiuse mercoledì 3 giugno

Genova. Con l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal valida fino al primo pomeriggio di mercoledì, diversi Comuni del Tigullio e dell’entroterra (valli Scrivia, Aveto e Trebbia) hanno deciso per la chiusura delle scuole.

Su Genova, dove entra in vigore solo l’allerta gialla per temporali, le scuole saranno regolarmente aperte.

L’elenco dei Comuni con scuole chiuse mercoledì 3 giugno (ufficiale)

Chiavari

Casarza Ligure

Castiglione Chiavarese

Sestri Levante

Santa Margherita Ligure

Rapallo

Moconesi

Uscio

Borzonasca

(in aggiornamento)