Chiusa l’allerta arancione: pioggia nella notte a Levante, ma nessuna criticità

Genova. La nottata di allerta arancione sul Levante ligure è passata senza criticità di sorta e si è conclusa alle 6 di questa mattina. Alle 8 è terminata anche l’allerta gialla sul settore centrale, compresa Genova. I previsori del centro meteo Arpal stanno effettuando una rivalutazione dall’allerta per lo spezzino. È terminata quindi la fase più intensa del peggioramento, prevista tra la serata e la notte appena trascorsa, anche se sul Levante permangono condizioni di instabilità con possibili rovesci e temporali fino alla tarda mattinata.

Le cumulate massime nelle ultime 24 ore sono state di 68 millimetri al Brugneto e 65 millimetri ai Laghi di Giacopiane, dove si sono registrati fulmini e raffiche di vento fino a 93 km/h.

La pioggia si è concentrata sullo spezzino, soprattutto a Sesta Godano e nel Tigullio (Bargone) poco prima delle 3 del mattino. 22.8 i mm caduti in mezz’ora sopra a Casarza Ligure, 17.4 in 15 minuti a Sesta Godano.

Sulle 24 ore alle 7:45 il valore massimo si è registrato alla diga di Giacopiane con 65,4 mm di cumulata.

Il passaggio della perturbazione è così stato indolore dal punto di vista di possibili criticità idrogeologiche.

Queste le previsioni per oggi e i prossimi giorni.