Allarme sicurezza, tra risse e ronde di quartiere.  Domani il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Genova. Un clima di altissima tensione in diversi quartieri della città tra episodi di microcriminalità, allarmi infondati e social che incitano ai giustizieri ‘fai da te’. Un clima esasperato che sfocia da giorni anche nella polemica politica.

Dopo la vicenda di Pianderlino, con un minore straniero picchiato da quella che sembra essere a tutti gli effetti una ronda di quartiere a cui avrebbero partecipato almeno 20 persone, nella notte tra sabato e domenica un gruppo di giovanissimi (stranieri ma anche italiani) che stavano facendo una festa sul molo con chiasso e fumogeni, è stato bersagliato a pietrate da un gruppo di una ventina di persone con i volti travisati. In questo caso sono state le forze dell’ordine a interrompere la rissa e mentre gli aggressori sono fuggiti quattro degli aggrediti sono stati denunciati dai carabinieri per la rissa.

Le indagini, nel primo caso affidate alla polizia e nel secondo ai militari dell’Arma, sono tutte coordinate dalla procura di Genova. Al momento l’ipotesi prevalente è che non si sia trattato dello stesso gruppo, ma che il clima di tensione – fomentato dai social che talvolta ormai diffondono vere e proprie fake news su episodi di cronaca mai avvenuti – stia spingendo gruppi di cittadini più o meno organizzati a intervenire in prima persona per fare i ‘giustizieri’ contro ogni episodio che ritengono di degrado e inciviltà.

Intanto ieri sera a San Fruttuoso sempre sui social l’ennesimo allarme per diverse volanti della polizia intervenute nel quartiere tra piazza Martinez e poi su in via Pianderlino. Ma a lanciare l’allarme sarebbero stati gli stessi minorenni ospitati dal centro della Madonna del Monte tramite la struttura: “Siamo inseguiti abbiamo paura” avrebbero detto i giovani dicendo di aver visto gente travisata e armata alle loro spalle. All’arrivo della polizia però nessuna traccia di una eventuale nuova ronda. Le indagini sono in corso anche per questo episodio.

“Laddove mancano le risorse, si esaspera la disperazione, si esaspera il bisogno di avere una casa, di avere un lavoro, di avere assistenza, lì si creano delle tensioni che poi sfociano in fatti di cronaca” ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis a margine della presentazione del Festival dell’Economia. La prima cittadina ha commentato con fermezza i recenti episodi di cronaca e il dibattito sulla sicurezza che ha visto riemergere l’ipotesi di reintrodurre pattugliamenti privati sul territorio: “Bisogna riuscire a focalizzarsi su quelli che sono gli elementi che servono a diminuire il disagio — ha spiegato la sindaca —, di certo non alzare polveroni mediatici o aizzare l’odio tra le persone”. E domani mattina alle 9 per provare a gestire la situazione in modo sinergico è stato convocato in Prefettura il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per il Comune sarà presente la sindaca di Genova Silvia Salis insieme all’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi e all’assessora al Welfare Cristina Lodi.