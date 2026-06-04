Allarme Pro Loco, Lega e Fratelli d’Italia fanno appello alla giunta Salis: “Ripartano i bandi”

Genova. Dopo l’allarme sulla Pro Loco di Apparizione a rischio chiusura, i gruppi consiliari di Lega e Fratelli d’Italia, come annunciato la settimana scorsa, hanno depositato un documento per chiedere impegni precisi alla giunta a sostegno di queste realtà.

“Le Pro Loco non sono semplici associazioni, sono il cuore pulsante delle nostre delegazioni e delle nostre alture – dichiarano i rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia –. Parliamo di volontari che dedicano il proprio tempo a custodire tradizioni, pulire il territorio, creare aggregazione e fare accoglienza turistica. Negli ultimi anni il loro numero a Genova è cresciuto, segno che questo modello funziona ed è amato dai cittadini”.

“I bandi per le Pro Loco sono una best practice di Genova che crediamo fortemente non debba andare persa. Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un presidio sul territorio. Con questo ordine del giorno impegniamo l’amministrazione a fare due cose fondamentali: attivare immediatamente ogni canale possibile per scongiurare la chiusura della Pro Loco di Apparizione e reperire nel bilancio 2026 le risorse necessarie per far ripartire i bandi di sostegno economico. Confidiamo nella sensibilità del vicesindaco Terrile affinché accolga le nostre richieste.

“La nascita di nuove Pro Loco è sintomo di vitalità dei nostri quartieri e rappresenta una grande risorsa per la valorizzazione del nostro territorio, anche in chiave turistica”, sostengono Bordilli e Bianchi, insieme ai consiglieri Bevilacqua, Gandolfo e Vacalebre.