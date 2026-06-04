  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
"cuore pulsante"

Allarme Pro Loco, Lega e Fratelli d’Italia fanno appello alla giunta Salis: “Ripartano i bandi”

Depositato un ordine del giorno per scongiurare la chiusura del presidio di Apparizione e reperire risorse necessarie per il sostegno economico

consiglio comunale 55 amt

Genova. Dopo l’allarme sulla Pro Loco di Apparizione a rischio chiusura, i gruppi consiliari di Lega e Fratelli d’Italia, come annunciato la settimana scorsa, hanno depositato un documento per chiedere impegni precisi alla giunta a sostegno di queste realtà.

“Le Pro Loco non sono semplici associazioni, sono il cuore pulsante delle nostre delegazioni e delle nostre alture – dichiarano i rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia –. Parliamo di volontari che dedicano il proprio tempo a custodire tradizioni, pulire il territorio, creare aggregazione e fare accoglienza turistica. Negli ultimi anni il loro numero a Genova è cresciuto, segno che questo modello funziona ed è amato dai cittadini”.

I bandi per le Pro Loco sono una best practice di Genova che crediamo fortemente non debba andare persa. Non possiamo permetterci di perdere nemmeno un presidio sul territorio. Con questo ordine del giorno impegniamo l’amministrazione a fare due cose fondamentali: attivare immediatamente ogni canale possibile per scongiurare la chiusura della Pro Loco di Apparizione e reperire nel bilancio 2026 le risorse necessarie per far ripartire i bandi di sostegno economico. Confidiamo nella sensibilità del vicesindaco Terrile affinché accolga le nostre richieste.

“La nascita di nuove Pro Loco è sintomo di vitalità dei nostri quartieri e rappresenta una grande risorsa per la valorizzazione del nostro territorio, anche in chiave turistica”, sostengono Bordilli e Bianchi, insieme ai consiglieri Bevilacqua, Gandolfo e Vacalebre.

Più informazioni
leggi anche
Generico maggio 2026
Protesta
La Pro Loco di Apparizione a rischio chiusura: bagarre sul protocollo d’intesa
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.