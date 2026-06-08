Alberto Cau è il miglior sommelier della Liguria

Genova. Il chiavarese Alberto Cau, di professione agente di commercio nel settore food and beverage e sommelier della delegazione Ais Tigullio e Promontorio di Portofino, è il Miglior Sommelier della Liguria 2026.

Il riconoscimento è arrivato nel corso dell’undicesima edizione di Mare&Mosto, la manifestazione organizzata da Ais Liguria – Associazione Italiana Sommelier dedicata al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure. Can adesso rappresenterà la Liguria alle semifinali nazionali del concorso per Miglior sommelier d’Italia.

“Questo concorso è stato prima di tutto una bellissima esperienza – ha detto il sommelier dopo la vittoria – La passione per il vino mi accompagna da oltre dieci anni grazie all’incontro con Ais e, dopo aver lavorato a lungo nella ristorazione durante il mio percorso di studi e aver intrapreso inizialmente una strada professionale diversa, ho deciso di mettermi in gioco fino a trasformare questa passione nel mio lavoro”. Seconda classificata Deborah Monaldi della delegazione Ais Genova, seguita da Riccardo Pedemonte della delegazione Ais Genova.

In occasione di Mare&Mosto, per due giorni Palazzo Ducale ha ospitato oltre 80 produttori, degustazioni, incontri e masterclass dedicate alle eccellenze vitivinicole e olearie della regione.

L’edizione 2026 ha segnato un passaggio storico per Mare&Mosto che, dopo dieci appuntamenti ospitati a Sestri Levante, ha debuttato per la prima volta nel capoluogo ligure: “Portare Mare&Mosto a Genova era una sfida importante e la risposta del pubblico ci conferma che è stata una scelta vincente – commenta Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – Palazzo Ducale è una cornice straordinaria per raccontare le eccellenze vitivinicole e olearie della nostra regione e per consolidare ulteriormente il ruolo di Mare&Mosto come appuntamento di riferimento per il settore”.

Grande partecipazione agli incontri, tutto esaurito delle masterclass ed entusiasmo e partecipazione ai banchi di assaggio con i produttori del territorio. «La presenza del Consorzio per la Tutela dei Vini Etna Doc – prosegue Rezzano – primo consorzio ospite proveniente dal Sud Italia, conferma inoltre la crescita e il respiro sempre più nazionale della manifestazione. Un ringraziamento va a produttori, istituzioni, partner e sponsor che hanno contribuito al successo dell’evento».

La giuria che ha eletto il Miglior Sommelier della Liguria era composta da Marco Rezzano, presidente Ais Liguria, Alex Molinari, vicepresidente Ais Liguria, Maurizio Zanolla, referente concorsi Ais, Vincenzo Galati, referente concorsi Ais Liguria, Alessia Bondanza, vincitrice del titolo di Miglior Sommelier della Liguria 2025, e Luca Figini, direttore di Wine Couture.