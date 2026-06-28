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Dramma

Albaro, arresto cardiaco alla guida e in ambulanza: 88enne rianimato due volte

È stato estratto dall'auto da alcuni passanti, che hanno anche iniziato la rianimazione in attesa dei soccorsi

Generico giugno 2026

Genova. Complicato e drammatico intervento questo pomeriggio per Croce Bianca Genovese, chiamata per in codice rosso in Piazza Henry Dunant.Un anziano di 88 anni che stava percorrendo via De Gaspari in direzione centro con la propria auto, giunto nei pressi delle piscine di Albaro ha accusato un malore alla guida terminando la corsa del veicolo in corrispondenza del muro perimetrale dell’impianto sportivo.

È stato estratto dall’auto da alcuni passanti, che hanno anche iniziato la rianimazione in attesa dei soccorsi. Giunti rapidamente sul posto, i soccorritori lo hanno defibrillato e rianimato, ripristinando il ritmo cardiaco.

Nel tragitto verso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino, accompagnato anche dall’automedica Golf 1, l’uomo ha accusato un secondo arresto cardiaco, anch’esso defibrillato con successo. È attualmente ricoverato presso il punto rianimo del pronto soccorso

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