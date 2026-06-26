Al Teatro Nazionale di Genova la campagna abbonamenti parte alla grande: già sottoscritti oltre 1000 abbonamenti

Genova. La campagna abbonamenti in promozione estiva del Teatro Nazionale di Genova supera il traguardo dei 1000 abbonamenti in sole due settimane. Un risultato importante e una vivida testimonianza di fiducia che conferma l’entusiasmo del pubblico per la nuova stagione appena svelata.

Una stagione ricca, come sempre eterogenea, che verrà inaugurata l’8 ottobre da Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, nella immaginifica regia di Davide Livermore e che tra ottobre e maggio presenta 75 spettacoli. Tra i più attesi People Place & Things, prima regia teatrale di Pierfrancesco Favino, con un cast in cui spicca Anna Ferzetti; il ritorno di Umberto Orsini che in Prima del temporale ripercorre la sua sfavillante carriera; quello di Stefano Massini che ne Lo zar, con la sua coinvolgente narrazione racconta l’ascesa di Vladimir Putin.

Non possono mancare alcuni classici: da Don Giovanni di Moliére, con la regia di Carlo Sciaccaluga, protagonisti Simone Toni e Enzo Paci, ad Amleto, qui rivisitato da Leonardo Lidi, regista tra i più interessanti della nuova scena italiana. Un grande maestro internazionale come Theodoros Terzopoulos presenta Le Baccanti di Euripide, mentre la tragedia di Edipo rivive nella performance Blinded by sight di Princess Isatu Hassan Bangura, direttrice artistica junior del Teatro Nazionale di Genova.

Divertimento assicurato con due grandi testi di Goldoni – I due gemelli veneziani con Tullio Solenghi regista e mattatore nel duplice ruolo e Una delle ultime sere di Carnovale, con Milvia Marigliano, Natalino Balasso e la regia di Valerio Binasco – ma anche con Neil Simon e la celebre commedia La strana coppia messa in scena da The Kitchen Company e con Misurare il salto delle rane della pluripremiata compagnia Carrozzeria Orfeo.

Forte del successo di pubblico e critica torna Equus, intenso e conturbante dramma di Peter Shaffer, con la regia di Carlo Sciaccaluga. E, a furor di popolo, Le Dieu du carnage, la commedia più micidiale di Yasmina Reza, per la regia di Antonio Zavatteri.

Nel centenario di Dario Fo un doppio omaggio al Premio Nobel: Ugo Dighero riporta in scena Lu santo jullare Francesco con la regia di Giorgio Gallione che dirige anche Morte accidentale di un anarchico, in cui spicca la presenza di Lodo Guenzi. Destano curiosità alcuni spettacoli che portano sul palcoscenico pagine contemporanee come Starman, ritratto in nero di Elon Musk firmato dal giovane Pietro Giannini, Il medico dei maiali, una feroce parabola sul potere con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, Mare di ruggine, di Antimo Casertano che affronta la complessa e difficile realtà dell’ILVA.

All’interno del cartellone anche 14 spettacoli della XXII edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile, diretto da Consuelo Barilari, con spettacoli di Fabiana Iacozzilli, Gioia Salvatori, Monica Guerritore, Eugenio Barba.

E ancora tante altri grandi artiste e artisti della scena come Elisabetta Pozzi, Elio Germano, Ambra Angiolini, Sonia Bergamasco, Silvio Orlando, Anna Della Rosa, Linda Gennari, Fausto Paravidino, Rocco Papaleo, Laura Marinoni, Virgilio Sieni.

C’è tempo sino al 14 luglio per approfittare della promozione estiva sugli abbonamenti, che consente un risparmio fino al 70% sul singolo biglietto.