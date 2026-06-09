Airidea, decollo in sordina per la nuova compagnia: a Genova cancellati due voli su tre

Genova. Partenza col freno tirato per Airidea, la nuova compagnia aerea nata a Genova per collegare città separate da ostacoli geografici o infrastrutturali. Ieri è stato ufficialmente il giorno del debutto, oggi su tre voli in orario al Cristoforo Colombo ben due sono stati cancellati.

Per la precisione sono saltati i collegamenti con Bologna (partenza alle 10.40 e arrivo alle 13.15) e Orio al Serio (partenza alle 15.20 e arrivo alle 17.25), mentre è stato regolarmente effettuato quello per Trieste (partenza alle 7.00 e arrivo alle 9.55).

Stando a quanto fa sapere Airidea in una nota, i voli sono stati cancellati perché sarebbero stati vuoti: “In questa fase stiamo testando il mercato, valutando il riscontro delle proposte e lavorando per far conoscere il servizio – fa sapere Airidea in una nota -. Il nostro modello come società di servizi è tailor made, costruito sulle esigenze specifiche dei clienti, quindi confermiamo il servizio anche in presenza di una sola prenotazione. Ma trattandosi di una fase di test e sviluppo del progetto, monitoriamo ed effettuiamo i voli quando sono presenti prenotazioni, mentre non viene attivato in assenza di richieste”.

Per il debutto Airidea (che nel frattempo ha ceduto il 40% delle quote a Domenico Antonio Pallavicino attraverso la società Global Group) ha scelto di farsi affiancare dal vettore maltese Luxwing che opererà le rotte durante la stagione estiva con un Saab 340B da 34 posti, mentre è stata annunciata l’entrata in servizio dei Jetstream 32 nei prossimi mesi.

Al momento in programma ci sono collegamenti tra Genova, Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze con base al Colombo. La compagnia ha previsto l’attivazione di nuove destinazioni “a partire dal 28 giugno” e l’adeguamento delle tratte “in risposta alle richieste”.