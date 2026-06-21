Aggressioni nei pronto soccorso, Pd: “La risposta non è l’esercito, Bucci faccia funzionare la sanità”

Genova. “Di fronte all’ennesima aggressione nei pronto soccorso l’unica risposta che la Giunta regionale riesce a dare è chiedere l’intervento dell’esercito. Mentre i sindacati parlano di assunzione di responsabilità da parte della Regione, che vuol dire investire su personale sanitario, infermieristico, medico, tecnico e sugli operatori socio-sanitari, la Giunta scarica su altri le responsabilità che sono proprie. È necessario garantire organici adeguati, turni dignitosi e evitare carichi di lavoro estremamente pesanti”. Così il segretario del PD Liguria Davide Natale e la responsabile sanità della segreteria PD Liguria Katia Piccardo in replica all’assessore alla Sanità Massimo Nicolò dopo l’ennesima aggressione avvenuta in un pronto soccorso, al Galliera.

“Per una volta Bucci e la sua giunta – aggiungono – si assumano le proprie responsabilità e facciano ciò che devono fare. Hanno bloccato concorsi, assunzioni e graduatorie già disponibili e indeboliscono ogni giorno il sistema sanitario regionale. La sicurezza nei pronto soccorso va assolutamente garantita. Su questo il Consiglio regionale, su nostra proposta, ha chiesto alla Giunta di assicurare la presenza delle forze dell’ordine h24 nei principali pronto soccorso e quindi prima di reclamare l’invio dell’esercito Bucci attui gli indirizzi del Consiglio.

“Davanti a questi episodi noi crediamo che il nodo sia la gestione complessiva del sistema. Ci siamo stancati di avere una classe dirigente così irresponsabile che, ogniqualvolta vengano sollevati dei problemi, continua a rispondere confondendo le cause con gli effetti e scambiando lucciole per lanterne. Troviamo inoltre quasi offensivo che, su un problema di questo tipo, si arrivi a dire che bisogna far intervenire l’esercito, come se fossimo in guerra. La vera battaglia è garantire un servizio sanitario che tuteli sia chi nella sanità lavora sia i cittadini. Questo è ciò che la Regione può e deve fare. Invece di continuare a nominare commissari e a moltiplicare le poltrone si facciano investimenti e si assuma personale sanitario”, concludono.